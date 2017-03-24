МИНСК, 25 мар – Sputnik. Станции метро "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" открыты для пассажиров, сообщил Sputnik в субботу пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

В полдень в социальных сетях пользователя начали распространять информацию о том, что станции метро закрыты из-за проведения в центре Минска оппозицией несанкционированного мероприятия, посвященного Дню Воли.

"Станции открыты и работают в штатно режиме", – сказал Кузьмин.

Станции "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" работают в штатном режиме — Minskmetro (@minmetro) 25 марта 2017 г.

Оппозиционные движения запланировали в субботу 25 марта возле здания кинотеатра "Октябрь" в Минске проведение митинга. Накануне глава Мингорисполкома Андрей Шорец заявил, что акция будет считаться незаконной, потому что ее организаторы отозвали заявки.