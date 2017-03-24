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Метро: станции "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" не закрывали

25.03.2017 12:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Станции метро "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" открыты для пассажиров, сообщил Sputnik в субботу пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

В полдень в социальных сетях пользователя начали распространять информацию о том, что станции метро закрыты из-за проведения в центре Минска оппозицией несанкционированного мероприятия, посвященного Дню Воли.

"Станции открыты и работают в штатно режиме", – сказал Кузьмин.

Оппозиционные движения запланировали в субботу 25 марта возле здания кинотеатра "Октябрь" в Минске проведение митинга. Накануне глава Мингорисполкома Андрей Шорец заявил, что акция будет считаться незаконной, потому что ее организаторы отозвали заявки.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский метрополитен опроверг информацию о закрытии двух станций в центре белорусской столицы.

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