В парке Дружбы народов, в районе площади Бангалор, в субботу во время, предложенное Мингориисполкомом для акции оппозиции, были только представители органов правопорядка и журналисты телеканалов ОНТ и БТ, передают очевидцы.





Напомним, в пятницу Мингорисполком предложил заявителям акции свой формат проведения Дня Воли: сбор участников с 12.00 до 12.30 в парке Дружбы народов на пл. Бангалор, затем до 13.00 там же митинг. Представители с этим не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия.

Как заявил мэр Минска Андрей Шорец в комментарии каналу ОНТ, любые массовые мероприятия 25 марта будут признаны незаконными.

«Все заявки, которые были переданы в Мингорисполком на проведение каких-то мероприятий, были рассмотрены. Две заявки были отозваны самими заявителями, четыре инициатора еще одной заявки отказались ранее. И сегодня последний человек, который заявлял о мероприятии, также письменно отозвал свою заявку. Поэтому любые мероприятия в Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными», — пояснил Шорец.





До этого исполком дважды отменял встречу с заявителями и не уведомил их письменно о своем решении в оговоренный законом пятидневный срок до начала акции.