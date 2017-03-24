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День Воли без Бангалор: в полдень возле площади была только милиция и журналисты госканалов
25.03.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by
В парке Дружбы народов, в районе площади Бангалор, в субботу во время, предложенное Мингориисполкомом для акции оппозиции, были только представители органов правопорядка и журналисты телеканалов ОНТ и БТ, передают очевидцы.
Напомним, в пятницу Мингорисполком
Как заявил мэр Минска Андрей Шорец в комментарии каналу ОНТ, любые массовые мероприятия 25 марта будут признаны незаконными.
«Все заявки, которые были переданы в Мингорисполком на проведение каких-то мероприятий, были рассмотрены. Две заявки были отозваны самими заявителями, четыре инициатора еще одной заявки отказались ранее. И сегодня последний человек, который заявлял о мероприятии, также письменно отозвал свою заявку. Поэтому любые мероприятия в Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными», — пояснил Шорец.
До этого исполком
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В парке Дружбы народов в субботу во время, предложенное Мингориисполкомом для акции оппозиции, были только представители органов правопорядка и журналисты...
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