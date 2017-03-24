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Коля Лукашенко ответил мальчику-хоккеисту, который просил его помочь больному раком юному спортсмену
25.03.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Об обращении 13-летнего игрока хоккейного клуба «Бобруйск 2003» Егора Пекарского к Коле Лукашенко
«Здравствуй, Егор. Ты знаешь, о болезни Вадима Ошмяна нашей хоккейной команде „Грифоны“ известно уже давно. И детско-юношеская школа „Динамо“, в которой мы тренируемся, уже перечисляла средства на его лечение — все ребята и их родители. Но конечно, я понимаю, что когда человек серьезно болен, нужны очень большие деньги. Поэтому в ближайшее время мы постараемся собрать еще какую-то сумму, чтобы поддержать Вадима. А еще я хочу ему пожелать (тем более что он хоккеист!) не сдаваться, а бороться и победить свою болезнь!»
И подпись — «Коля Лукашенко».
Письмо Николая TUT.BY передала пресс-служба главы государства.
Напомним, какое письмо ранее через наш портал отправил сыну президента мальчишка из Бобруйска:
«Здравствуй, Коля. Меня зовут Егор. Я так же, как и ты, занимаюсь хоккеем. Недавно я узнал, что Вадим Ошмяна, хоккеист команды „Лидские львы“, болен. У него саркома Юинга тазобедренной кости, 4 стадия. Все хоккейные команды Республики Беларусь не остались в стороне. По всей стране проходит сбор средств на лечение Вадима. На данный момент собранных денег недостаточно. Ты тоже занимаешься хоккеем в команде „Грифоны“. Прошу тебя и твою команду оказать ему помощь. Заранее спасибо!».
У 13-летнего игрока хоккейной команды «Лидские львы» Вадима Ошмяна тяжелое злокачественное заболевание — саркома Юинга бедренной кости с метастазами. Парень нуждается в неотложной операции и дорогостоящем лечении за рубежом.
Вадим начал проходить первый блок сильнейшей химиотерапии в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Однако надежды на благоприятный исход лечения родные и близкие мальчика возлагают на немецкую клинику, поэтому они обращаются ко всем неравнодушным людям за помощью в сборе средств.
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Коля Лукашенко ответил мальчику-хоккеисту, который просил его помочь больному раком юному спортсмену
Мальчик просил сына президента помочь в сборе средств на лечение 13-летнего воспитанника "Лидских львов" Вадима Ошмяны. Коля Лукашенко написал ответное письмо.
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