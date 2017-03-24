Об обращении 13-летнего игрока хоккейного клуба «Бобруйск 2003» Егора Пекарского к Коле Лукашенко TUT.BY писал 23 марта . Мальчик просил сына президента помочь в сборе средств на лечение 13-летнего воспитанника «Лидских львов» Вадима Ошмяны . Коля Лукашенко написал ответное письмо.





«Здравствуй, Егор. Ты знаешь, о болезни Вадима Ошмяна нашей хоккейной команде „Грифоны“ известно уже давно. И детско-юношеская школа „Динамо“, в которой мы тренируемся, уже перечисляла средства на его лечение — все ребята и их родители. Но конечно, я понимаю, что когда человек серьезно болен, нужны очень большие деньги. Поэтому в ближайшее время мы постараемся собрать еще какую-то сумму, чтобы поддержать Вадима. А еще я хочу ему пожелать (тем более что он хоккеист!) не сдаваться, а бороться и победить свою болезнь!»

И подпись — «Коля Лукашенко».

Письмо Николая TUT.BY передала пресс-служба главы государства.

Напомним, какое письмо ранее через наш портал отправил сыну президента мальчишка из Бобруйска:

«Здравствуй, Коля. Меня зовут Егор. Я так же, как и ты, занимаюсь хоккеем. Недавно я узнал, что Вадим Ошмяна, хоккеист команды „Лидские львы“, болен. У него саркома Юинга тазобедренной кости, 4 стадия. Все хоккейные команды Республики Беларусь не остались в стороне. По всей стране проходит сбор средств на лечение Вадима. На данный момент собранных денег недостаточно. Ты тоже занимаешься хоккеем в команде „Грифоны“. Прошу тебя и твою команду оказать ему помощь. Заранее спасибо!».

У 13-летнего игрока хоккейной команды «Лидские львы» Вадима Ошмяна тяжелое злокачественное заболевание — саркома Юинга бедренной кости с метастазами. Парень нуждается в неотложной операции и дорогостоящем лечении за рубежом.

Вадим начал проходить первый блок сильнейшей химиотерапии в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Однако надежды на благоприятный исход лечения родные и близкие мальчика возлагают на немецкую клинику, поэтому они обращаются ко всем неравнодушным людям за помощью в сборе средств.

Благотворительные счета открыты в филиале 413/07 «АСБ Беларусбанк» — г. Лида ул. Советская, 17. УНП 500 191 715, МФО 152 101 696: белорусские рубли — транзитный счёт 3 819 382 104 109 на благотворительный счёт 000096 в отделении 413/07, бессрочный доллары США — транзитный счёт 3 819 382 105 717 на благотворительный счёт 000099 в отделении 413/07, бессрочный российские рубли — транзитный счёт 3 819 382 105 717 на благотворительный счёт 000034 в отделении 413/07, бессрочный евро — транзитный счёт 3 819 382 105 717 на благотворительный счёт 000034 в отделении 413/07, бессрочный Назначение платежа: Счет открыт в отделении 413/07 на имя Ошмяна Александра Ивановича для сбора средств на операцию и лечение за рубежом сына Ошмяна Вадима Александровича. Карт-счет ОАО «Беларусбанк»: 9 112 000 156 677 988 срок действия 10/19, Иван Ошмяна Есть возможность пополнить баланс МТС: (+37529) 5 801 742 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay)