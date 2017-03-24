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Препарат для диабетиков, который на прошлой неделе был в дефиците, появился в продаже
25.03.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Иностранное лекарство для диабетиков «Новорапид», которое на прошлой неделе было
— Позавчера ввезли 2 тысячи флаконов препарата. Это объем, который поступил по плану, и препарата хватит на полгода. Лекарство есть в аптеках, — прокомментировал Вячеслав Шило.
Правда, сервис для поиска лекарственных средств tabletka.by в минских аптеках данный препарат в 13.05 25 марта не нашел. Но предложил его преобрести в Могилеве, Браславе, Полоцке, Белыничах и Чашниках. Заместитель министра во время прямой линии поручил проверить, обновили ли информацию на сервисе. Тем временем в справочной сети аптек «Белфармация» подтвердили, что в столице лекарство есть в продаже. В 13.38 на tabletka.by оно появилось уже и в нескольких минских аптеках.
Напомним, на прошлой неделе читатели TUT.BY
«Новорапид» — аналог человеческого инсулина короткого действия. Препарат отпускают по рецепту.
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Позавчера ввезли 2 тысячи флаконов препарата. Это объем, который поступил по плану, и препарата хватит на полгода.
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