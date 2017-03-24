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Препарат для диабетиков, который на прошлой неделе был в дефиците, появился в продаже

25.03.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Иностранное лекарство для диабетиков «Новорапид», которое на прошлой неделе было в дефиците, появилось в аптеках. Об этом TUT.BY во время прямой линии рассказал заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: www.likar.info

— Позавчера ввезли 2 тысячи флаконов препарата. Это объем, который поступил по плану, и препарата хватит на полгода. Лекарство есть в аптеках, — прокомментировал Вячеслав Шило.

Правда, сервис для поиска лекарственных средств tabletka.by в минских аптеках данный препарат в 13.05 25 марта не нашел. Но предложил его преобрести в Могилеве, Браславе, Полоцке, Белыничах и Чашниках. Заместитель министра во время прямой линии поручил проверить, обновили ли информацию на сервисе. Тем временем в справочной сети аптек «Белфармация» подтвердили, что в столице лекарство есть в продаже. В 13.38 на tabletka.by оно появилось уже и в нескольких минских аптеках.

Напомним, на прошлой неделе читатели TUT.BY сетовали на то, что препарат сложно найти в минских аптеках. Тогда в Минздраве пояснили, что это могло быть связано с тем, что люди, которые его принимают, купили лекарства про запас. Так как знали что оно будет проходить перерегистрацию. При этом люди могли воспользоваться услугой «отсроченное обслуживание». Дать контакты провизору в аптеке, и в течение пяти дней лекарство человеку бы привезли.

«Новорапид» — аналог человеческого инсулина короткого действия. Препарат отпускают по рецепту.

 
Теги: Могилев
 
 
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Позавчера ввезли 2 тысячи флаконов препарата. Это объем, который поступил по плану, и препарата хватит на полгода.

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