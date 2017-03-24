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Минкульт объявил конкурс лаконичного мемориала для Куропат

25.03.2017 14:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Министерство культуры Беларуси объявило конкурс на создание мемориального комплекса в урочище Куропаты, сообщили Sputnik в ведомстве.

Минкульт объявил конкурс лаконичного мемориала для Куропат
© Sputnik/
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Накануне президент республики Александр Лукашенко заявил, что в Куропатах должен появиться памятный знак. Глава государства также обрисовал общую концепцию мемориала – небольшая часовня.

"Целью конкурса является поиск наиболее выразительного художественного отражения образа урочище Куропаты как общенационального места памяти и примирения", – сказали в Минкульте.

Там также сообщили, что участниками конкурса могут быть только скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование.

По информации ведомства, памятный знак должен быть выдержан "в лучших традициях классического и национального монументального искусства" и лаконично вписываться в ландшафт. 

Заявки для участия в конкурсе Минкульт будет принимать до 26 апреля текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Памятный знак должен быть выдержан "в лучших традициях классического и национального монументального искусства" и лаконично вписываться в ландшафт.

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