|
Минкульт объявил конкурс лаконичного мемориала для Куропат
25.03.2017 14:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Министерство культуры Беларуси объявило конкурс на создание мемориального комплекса в урочище Куропаты, сообщили Sputnik в ведомстве.
Накануне президент республики Александр Лукашенко заявил, что в Куропатах должен появиться памятный знак. Глава государства также
"Целью конкурса является поиск наиболее выразительного художественного отражения образа урочище Куропаты как общенационального места памяти и примирения", – сказали в Минкульте.
Там также сообщили, что участниками конкурса могут быть только скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование.
По информации ведомства, памятный знак должен быть выдержан "в лучших традициях классического и национального монументального искусства" и лаконично вписываться в ландшафт.
Заявки для участия в конкурсе Минкульт будет принимать до 26 апреля текущего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятный знак должен быть выдержан "в лучших традициях классического и национального монументального искусства" и лаконично вписываться в ландшафт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии