МИНСК, 25 мар – Sputnik. Министерство культуры Беларуси объявило конкурс на создание мемориального комплекса в урочище Куропаты, сообщили Sputnik в ведомстве.

Накануне президент республики Александр Лукашенко заявил, что в Куропатах должен появиться памятный знак. Глава государства также обрисовал общую концепцию мемориала – небольшая часовня .

"Целью конкурса является поиск наиболее выразительного художественного отражения образа урочище Куропаты как общенационального места памяти и примирения", – сказали в Минкульте.

Там также сообщили, что участниками конкурса могут быть только скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование.

По информации ведомства, памятный знак должен быть выдержан "в лучших традициях классического и национального монументального искусства" и лаконично вписываться в ландшафт.

Заявки для участия в конкурсе Минкульт будет принимать до 26 апреля текущего года.