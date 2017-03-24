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Милиция перекрыла проспект Независимости в Минске

25.03.2017 14:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли автомобильное движение на проспекте независимости в Минске, участники акции, посвященной Дню Воли, выдвинулись от Академии наук в сторону площади Якуба Коласа, передает корреспондент Sputnik.

Милиция перекрыла проспект Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Оппозиционно настроенные граждане вышли днем 25 марта в Минске к Академии наук на празднование Дня Воли. Возле здания НАН прошли первые задержания, как сообщают правозащитники, в автозаки ОМОН поместил более сотни человек.

Как передает корреспондент Sputnik, проспект Независимости в Минске перекрыт — посты ГАИ стоят возле здания цирка и на Площади Победы.

Колонна граждан, пришедших на День Воли, двинулась от Академии наук к площади Якуба Коласа. Митингующие скандируют лозунги "Жыве Беларусь!" и "Свободу!".

Вдоль площади Якуба Коласа установлены временные металлические ограждения, затруднено движение по близлежащим улицам. Общественный транспорт в данное время по центральному проспекту не ходит, ГАИ пропускает только спецмашины — бронеавтомобили и автозаки.

На тротуарах собралось много прохожих, наблюдающих за происходящим. ГАИ не дает машинам выехать на проспект Независимости. Как передает корреспондент Sputnik, бойцы ОМОН выстроились цепью, чтобы преградить путь демонстрантам.

Минские власти неоднократно предупреждали граждан, что мероприятие 25 марта в столице — незаконное, за участие в ней люди будут привлечены к ответственности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Движение автотранспорта в центре белорусской столицы закрыто в обе стороны, посты ГАИ стоят возле цирка и Площади Победы.

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