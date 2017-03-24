Сегодня в областных городах проходят акции, посвященные Дню Воли. В Бресте и Гродно акции разрешены властями, в Витебске и Гомеле мероприятия несанкционированы. Корреспонденты TUT.BY вели прямую трансляцию.

Как передает корресподент TUT.BY, за пять минут до начала акции на площади Победы мало людей, они стоят группами по 3−5 человек. На месте проведения акции уже находятся представители СМИ, в том числе телеканалов ОНТ, СТВ и «Беларусь 1», а также местные власти: зампред Витебского горисполкома Петр Подгурский и представитель областного Совета депутатов.

12.20. Людей стало заметно больше — уже около 150 человек. Они общаются между собой и с журналистами. Собравшимся раздают газету «Магистрат» местной Рады БНФ. Демократический активист Христофор Желяпов рассказывает про историю Дня Воли.

Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

12.30. В собравшимся вышли Петр Подгурский и заместитель начальника управления правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома Александр Калиновский, которые предупредили об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

12.45. Участники акции по призыву Желяпова пошли возлагать цветы к мемориальной доске Василя Быкова на улице Суворова и к памятнику Владимиру Короткевичу. Оба писателя — уроженцы Витебщины. В колонне несут три бело-красно-белых флага.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

13.30. Люди подошли к памятнику Короткевичу. Выступают Христофор Желяпов и активист из Городка, председатель Витебской областной организации Партии БНФ Леонид Автухов.

Желяпов говорит, что белорусам нужно говорить на белорусском — с этого и начнется национальное возрождение. Он вспоминает период БНР и более давнюю историю, говоря, что «калі па Маскве яшчэ бегалі куры, у нас ужо былі гарады і палацы».

Акция подходит к концу. Люди расходятся, активистов остаются слушать 30−50 человек.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

13.50. Первое задержание после акции — ОМОН увел с улицы Суворова активиста БНФ Леонида Автухова. Об этом TUT.BY сообщил правозащитник Леонид Светик.

Напомним, витебские власти запретили проведение акций, посвященных этой дате. Тем не менее, ожидается, что горожане выйдут в центр города — на несанкционированное праздничное мероприятие.

Заявителей двух митингов на День Воли в Витебске — руководителя городской организации Партии БНФ Константина Смоликова и активиста КХП БНФ Яна Державцева — 22 марта вызвали на разговор в горисполком. Там они получили официальное предупреждение об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий. На встрече присутствовали заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский, заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД облисполкома Игорь Скаринович и старший помощник прокурора Витебска Татьяна Опалева.

До этого Смоликов и Державцев получили письменные запреты от местных властей на проведение массовых мероприятий в Витебске 25 марта.

Около 12.00 на месте проведения акции собралось примерно 50 человек. Среди них лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Активист «Говори правду» Дмитрий Бондарчук, подавший заявку на проведение митинга, заявил TUT.BY, что хотел бы видеть Гродно примером диалога демократических сил с властями.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

12.30. На месте проведения акции уже около 150 человек. Организаторы вспоминают пятерых гродненских активистов, которых посадили на сутки после предыдущих «Маршей нетунеядцев», и говорят, что в дальнейшем «хотелось бы собираться на разрешенные акции».

Так как сегодняшний пикет согласован с местными властями, организаторам надо будет оплатить услуги милиции и скорой помощи. Они поставили в Коложском парке коробку для пожертвований на эти цели, куда люди могут бросать деньги.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

12.45. Микрофон дали людям. Выступает молодой человек, который говорит, что декрет № 3 не обоснован, что надо обновлять старые ряды во власти и давать дорогу молодым. Люди хлопают.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

13.16. Выступает Андрей Дмитриев. Советует людям не бояться выходить на разрешенные митинги.

Участники акции, количество которых за последние полчаса сильно не изменилось (150−200 человек), начинают потихоньку расходиться. Как передает корреспондент TUT.BY, вероятнее всего, из-за плохой погоды, потому что выступления еще продолжаются.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

13.30. Участникам пикета раздали для ознакомления и подписи резолюцию, которую отнесут в горисполком. В ней содержатся просьбы сделать 25 марта праздником и добавить белорусский язык в обиход.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

13.35. Акция подходит к концу, люди, спев гимн БНР и прокричав «Жыве Беларусь!», расходятся.

Гродненская акция проходит в Коложском парке, который располагается вдалеке от центральных улиц. Гродненский горисполком согласовал проведение массового мероприятия в формате пикета и без шествия. Заявка на проведение митинга в День Воли была подана еще 10 марта во время проведения круглого стола между властью и оппозицией. Как отмечают местные активисты, это первая за 15 лет акция, которую городские власти разрешили провести в День Воли. Заявителем стал гродненский активист кампании «Говори правду» Дмитрий Бондарчук.

Местные активисты подчеркивают, что главная цель мероприятия — обратить внимание на достижения независимости страны, а главный лозунг 25 марта — это «Ад БНР да РБ: разам за незалежнасць».

Акция разрешена властями. Согласно планам организаторов колонна должна пройти по маршруту: проспект Машерова — Советская — Буденного. Конечная точка марша — площадь Свободы. Здесь пройдет митинг, на который приглашены представители Брестского горисполкома.

По словам организаторов, на площади Свободы планируется обсудить целый ряд наболевших для белорусского общества проблем как локального, брестского, то и общереспубликанского масштаба. В частности, на повестке дня будут вопросы освобождения от административной ответственности участников несанкционированных «маршей нетунеядцев», отмена Декрета № 3, прозрачности выборов. Завершится мероприятие в 15.00.





12.20 Собравшиеся начали шествие по Машерова. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, флагами «Говори правду». Транспарантов не много — на них «Пагоня» и надписи «Дзень Волi».

12.30 Маршем идет около 400 человек, кричат «Жыве Беларусь!», «Пока мы едины, мы не победимы». Также люди обсуждают Декрет № 3.

12.40 Колонна пришла к площади Свободы, здесь стоят колонки и играет музыка. Очевидцы сообщили, что была задержана активистка Полина Шарендо-Панасюк, которая, по их словам, в акции не участвовала, просто находилась рядом.





13.00 На площади начался митинг. Выступают руководители областных структур партий БНФ, БСДП, ОГП. Они зачитали резолюцию, в ней говорится, что собравшиеся осуждают задержания мирно выступающих против Декрета № 3 и журналистов, которые освещали акции, выражают несогласие с Декретом № 3 и настаивают на его полной отмене, выступают за благоприятные условия по созданию новых рабочих мест путем развития малого и среднего бизнеса.

13.15. На митинге выступают предстаивтели городских властей.

13.20. На митинге выступают представители городских властей — Геннадий Борисюк, руководитель администрации Ленинского района Бреста, и Николай Красовский, председатель горсовета депутатов. Красовский предложил людям идти со своими проблемами к депутатам горсовета. Митингующие в ответ прокричали: «Ганьба!»

13.40 Игорь Масловский, председатель областного представительства БСДП ходит среди собравшихся с ящиком для пожертвований — предлагает скинуться на митинги, чтобы власти не говорили, что их проплачивает Запад. Люди постепенно расходятся. Максимум на мероприятии было 500 человек, осталось около 250. Выступить у микрофона могут все желающие. «Хочу жить в стране, которую показывают по ТВ», — говорит одна из митингующих. Татьяна Короткевич у микрофона не выступала.

14.05 Акция закончилась на час раньше, чем заявлялось.

Местные власти проведение массового мероприятия 25 марта не разрешили. Точнее, они предложили организовать его на площадке возле ДК «Випра». Однако участники незарегистрированного движения «За отмену декрета № 3», которые направляли свое обращение в горисполком, с таким предложением не согласились, мотивировав отказ тем, что подобные мероприятия должны проходить в центре, а не в спальном районе. В ответ городские власти предупредили, что проведение «Марша нетунеядцев» на площади Восстания, улице Советской и площади Ленина будет считаться несанкционированным, нарушающим действующее законодательство, за что предусмотрена административная ответственность.





Сегодня на площади Восстания организована традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. А на площади Ленина с 10.00 до 15.00. запланирована репетиция торжественного мероприятия, посвященного выпуску офицеров Гомельского инженерного института МЧС, там будет перекрыто движение. Об этом Гомельский горисполком предупредил горожан накануне вечером. Также сегодня руководители многих предприятий города организовали субботники.





Около полудня митингующих на площади не видно. Многие пришли именно на ярмарку — покупают саженцы, картошку. Но людей заметно больше, чем обычно.

12.30. Люди шествуют по ул Советской, переходят на ул. Кожара, их примерно человек 200. Им сигналят автомобилисты. Сопровождают правоохранители в форме и штатском, много ГАИ. Кричат лозунги «Жыве Беларусь»



Резолюция, которую зачитали собравшимся.

12.50. Митингующие пришли к ДК «Випра». Здесь все огорожено турникетами, проверяют с металлоискателем. Милиция обращается к митингующим, чтобы убрали флаги, атрибутика запрещена к проносу. Люди возмущаются: «Это наши флаги, не свастика!».





13.10. Работает свободный микрофон. Каждый желающий может высказаться о наболевшем В стороне стоят глава администрации Железнодорожного района города Уткин и председатель Гомельского горсовета депутатов Бородинчик. Протестующих приглашают пройти в зал. Участники марша требуют отменить Декрет № 3.



















13.40. На площадке внутри турнинекетов остается человек 350. Люди выходят к микрофону и говорят о своих проблемах - пенсионеры, студенты, люди среднего возраста. Требуют отмены декрета и смены президента.





13.48. Митинг закончился.

После окончания акции в Гомеле были задержаны журналисты TUT.BY Иван Яриванович и Елена Бычкова.