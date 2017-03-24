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Проблемы с мобильной связью отмечаются в центре Минска

25.03.2017 14:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Проблемы с мобильной связью отмечаются в центре Минска в районе массового задержания бойцами ОМОН граждан, пришедших на оппозиционную акцию в День Воли, передает корреспондент Sputnik.

Проблемы с мобильной связью отмечаются в центре Минска
© Фото: @ValentynaVashc2 / Twitter
ОМОН пресек несанкционированную акцию оппозицию в центре Минска

Акция началась у здания Академии наук на проспекте Независимости белорусской столицы, затем ее участники начали движение в сторону площади Якуба Коласа, где были блокированы ОМОНом.

Как передает корреспондент Sputnik, в райоцне площади наблюдаются проблемы с мобильной связью – не работают не только голосовые вызовы, но и мобильный интернет.

Как ранее сообщал Sputnik, на проспекте правоохранители провели массовые задержания: в подогнанные автобусы и автозаки помещают задержанных граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Независимости ОМОН провел массовые задержания: в подогнанные автобусы и автозаки помещают задержанных граждан.

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