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Лукашенко выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне

25.03.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, а также родным и близким погибших в результате теракта в Великобритании.

«С глубокой болью и скорбью в Беларуси восприняли известие о человеческих жертвах в результате террористического акта возле парламента Великобритании — в самом центре Лондона», — отметил глава государства.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли четверо человек и несколько десятков пострадали.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт.

 
 
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Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, а также родным и...

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