Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, а также родным и близким погибших в результате теракта в Великобритании.

«С глубокой болью и скорбью в Беларуси восприняли известие о человеческих жертвах в результате террористического акта возле парламента Великобритании — в самом центре Лондона», — отметил глава государства.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне . Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли четверо человек и несколько десятков пострадали.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт.