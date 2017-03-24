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Лукашенко выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне
25.03.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by
Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, а также родным и близким погибших в результате теракта в Великобритании.
«С глубокой болью и скорбью в Беларуси восприняли известие о человеческих жертвах в результате террористического акта возле парламента Великобритании — в самом центре Лондона», — отметил глава государства.
22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист,
Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт.
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Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, а также родным и...
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