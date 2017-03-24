БРЕСТ, 25 мар — Sputnik. В Бресте прошла разрешенная акция ко Дню воли, разрешение о проведении шествия и митинга 25 марта в центре города накануне дал Брестский горисполком.

Шествие началось в 12:00, сообщает корреспондент Sputnik. Около 200 участников собрались на бульваре Космонавтов, прошли по проспекту Машерова, улицам Советской и Буденного и повернули на площадь Свободы, где состоялся митинг. Таким образом, собравшиеся отметили День воли.

"Мы вышли отметить 99-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республикой. То есть, у акции праздничные цели. Но поскольку экономическая ситуация в стране сейчас не очень хорошая, у общества возникает много вопросов, проблем. Я думаю, что за время митинга, который мы планируем, будут звучать острые, наболевшие вопросы к власти. Мы надеемся, что у нас получится конструктивный диалог с местной властью", — отметил перед началом шествия один из организаторов, председатель областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский.

Он также сообщил, что организационный комитет пригласил принять в участие в митинге представителей Брестского горисполкома.

"Митинг — это не место, где проблемы решаются. Митинг — это место, где проблемы озвучиваются одной стороной и принимаются другой. А после представители двух сторон садятся за стол переговоров и решают, каким образом ответить на те вызовы, которые стоят перед нашим обществом", — сказал Шиманский.

Митинг начался около 13:00. На нем выступили представители областных структур партий БНФ, БСДП, ОГП, Движения "За Свободу", независимых профсоюзов, общественных организаций, а также председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский.

Демсилы зачитали несколько резолюций политического и местного характеров, которые после направят прокурору Брестской области, в администрацию президента, в Брестский горисполком.

Николай Красовский в своем обращении к митингующим пообещал, что донесет резолюцию митинга до городских и областных властей, руководства республики и депутатов Национального собрания.

"Брестский городской совет депутатов против митинговой формы решения всех наболевших жизненных вопросов в городе, но мы сегодня с группой депутатов присутствуем на вашем мероприятии, потому что вы — наши избиратели, а мы своих избирателей и их чаяния должны слышать и понимать. Мы за диалог, мы за сотрудничество. В Совете депутатов городского совета в настоящее время работает 37 депутатов — все опытные люди, многие руководители предприятий, имеют большой жизненный опыт. Эти люди вас ждут в избирательных округах для того, чтобы выслушать ваши проблемы и принять участие в их решении", — сказал Красовский.

Мероприятие закончилось на час раньше, чем планировалось — в 14:00. Организаторы сообщили собравшимся, что готовят заявку на проведение следующей акции к 1 мая, где будет дан отчет о выполнении требований резолюции.