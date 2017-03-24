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МВД официально подтвердило задержания участников "Дня воли" в Минске
25.03.2017 15:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержаниях во время несанкционированной акции оппозиции, но не уточнило количество задержанных.
"Данные лица (задержанные на акции — Sputnik) доставлены в РУВД для разбирательства", — сообщил Sputnik о начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.
Он не уточнил, сколько человек доставлены в районные отделы милиции.
Несанкционированная акция протеста прошла в субботу в Минске. Участники прошли неорганизованной колонной по проспекту Независимости, после чего уперлись в кордон из сотрудников правоохранительных органов на пересечении с проспектом Машерова. После чего милиция, ранее предупредившая протестовавших о том, что они нарушают действующее законодательство, начала задержания.
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержаниях во время несанкционированной акции оппозиции, но не уточнило количество...
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