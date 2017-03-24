МИНСК, 25 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержаниях во время несанкционированной акции оппозиции, но не уточнило количество задержанных.

"Данные лица (задержанные на акции — Sputnik) доставлены в РУВД для разбирательства", — сообщил Sputnik о начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.

Он не уточнил, сколько человек доставлены в районные отделы милиции.

Несанкционированная акция протеста прошла в субботу в Минске. Участники прошли неорганизованной колонной по проспекту Независимости, после чего уперлись в кордон из сотрудников правоохранительных органов на пересечении с проспектом Машерова. После чего милиция, ранее предупредившая протестовавших о том, что они нарушают действующее законодательство, начала задержания.