ГОМЕЛЬ, 25 мар – Sputnik. Колонна митингующих в Гомеле на не санкционированном властями митинге прошла от площади Восстания по улице Советской в сторону Дома культуры глухих "Випра", передает корреспондент Sputnik.

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Бресте" title="День Воли в Бресте" class=""> © Sputnik / Дмитрий Босак. В Бресте прошла разрешенная акция ко Дню воли

Накануне именно в этом здании городские власти предложили активистам неофициального движения "За отмену декрета №3" собраться и обсудить наболевшие вопросы, но последние от этого варианта отказались.

"Мы готовы к диалогу, поэтому предложили собраться у Дома культуры "Випра". Перед входом в здание – его вместимость почти 5 тысяч человек, так и в актовом зале, где более 400 мест. Это не на окраине города, а в непосредственной близости от центральной городской улицы", – объяснили выбор в горисполкоме.

Разрешить акцию протеста на площади Восстания или пощади Ленина, как хотели активисты, власти посчитали невозможным ввиду проведения на этих площадках давно запланированных мероприятий – традиционной сельскохозяйственной ярмарки и репетиции парада выпускников Гомельского инженерного института МЧС.



© Sputnik / Мария Амелина Участники акции "нетунеядцев" в Гомеле

Накануне благодаря СМИ и правоохранительным органам в народ ушла информация о том, что участников несанкционированной акции протеста могут привлечь к административной ответственности.

Недовольные нормами декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" пришли к полудню на площадь Восстания. Сначала их было немного, человек 20, но когда митингующие вышли на улицу Советскую и пошли в сторону ДК "Випра", их количество начало увеличиваться. Уже в районе нового универмага колонна выросла до 160 человек.

Во главе колонны шли две пенсионерки и активист Объединенной гражданской партии Николай Новиков, бывший преподаватель макро- и микроэкономики Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации. Одна из женщин несла бело-красно-белый флаг.

Несанкционированное шествие снимали журналисты как негосударственных, так и государственных СМИ. Заметив это, некоторые митингующие время от времени кричали "Ганьба!" в адрес представителей госканалов.



© Sputnik / Мария Амелина Протестующие пенсионерки в Гомеле

Ближе к 13:00 колонна подошла к ДК "Випра". Площадка у дома культуры оказалась загорожена турникетами. Впрочем, практически все желающие миновали милицейский "кордон" и прошли к ступенькам ДК.

Далее мероприятие проходило в формате "свободного микрофона". Митингующие высказывались о наболевшем в мегафон. Этой возможностью воспользовались в основном пожилые люди. Время от времени к митингующим выходили представители горисполкома и предлагали пройти в актовый зал "Випры". Участники марша игнорировали приглашение.

По поручению протестующих Новиков зачитал проект резолюции "Марша нетунеядцев – 2". В нем сообщается, что декрет №3 не соответствует Конституции и международным обязательствам Беларуси в МОТ.



© Sputnik / Мария Амелина Митинг гомельчан у здания ДК

"Мы требуем отмены декрета №3, создания условия для развития предпринимательства и малого бизнеса, отмены пенсионной реформы и принудительной контрактной системы", – говорится в проекте резолюции.

В 13:40 митинг в областном центре закончился.