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Часть задержанных в ходе "Дня Воли" привезли в Советское РУВД

25.03.2017 16:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в Минске привезли в Советское РУВД города Минска, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Около здания РУВД дежурят несколько знакомых и родственников людей, задержанных в ходе несанкционированной акции в Минске. По информации собравшихся, списки задержанных будут готовы в течение часа.

Не знают собравшиеся и дальнейшую судьбу задержанных. Как рассказали некоторые из пришедших, участники акции позвонили им и успели сообщить, что их везут в Советское РУВД.

Женщина, представившаяся именем Татьяна, рассказала, что приехала специально из Осиповичей и собирается написать заявление о похищении человека — ее мужа.

Ранее начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич подтвердил Sputnik факт задержаний в ходе несанкционированной акции в Минске. Однако точное количество задержанных он не сообщил.

Также агентству стало известно, что некоторых задержанных привезли в Первомайское РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в Минске привезли в Советское РУВД города Минска, передает корреспондент Sputnik...

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