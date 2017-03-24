МИНСК, 25 мар — Sputnik. Часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в Минске привезли в Советское РУВД города Минска, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Около здания РУВД дежурят несколько знакомых и родственников людей, задержанных в ходе несанкционированной акции в Минске. По информации собравшихся, списки задержанных будут готовы в течение часа.

Не знают собравшиеся и дальнейшую судьбу задержанных. Как рассказали некоторые из пришедших, участники акции позвонили им и успели сообщить, что их везут в Советское РУВД.

Женщина, представившаяся именем Татьяна, рассказала, что приехала специально из Осиповичей и собирается написать заявление о похищении человека — ее мужа.

Ранее начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич подтвердил Sputnik факт задержаний в ходе несанкционированной акции в Минске. Однако точное количество задержанных он не сообщил.

Также агентству стало известно, что некоторых задержанных привезли в Первомайское РУВД.