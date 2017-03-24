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Часть задержанных в ходе "Дня Воли" привезли в Советское РУВД
25.03.2017 16:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в Минске привезли в Советское РУВД города Минска, передает корреспондент Sputnik с места событий.
Около здания РУВД дежурят несколько знакомых и родственников людей, задержанных в ходе несанкционированной акции в Минске. По информации собравшихся, списки задержанных будут готовы в течение часа.
Не знают собравшиеся и дальнейшую судьбу задержанных. Как рассказали некоторые из пришедших, участники акции позвонили им и успели сообщить, что их везут в Советское РУВД.
Женщина, представившаяся именем Татьяна, рассказала, что приехала специально из Осиповичей и собирается написать заявление о похищении человека — ее мужа.
Ранее начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич подтвердил Sputnik факт задержаний в ходе несанкционированной акции в Минске. Однако точное количество задержанных он не сообщил.
Также агентству стало известно, что некоторых задержанных привезли в Первомайское РУВД.
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в Минске привезли в Советское РУВД города Минска, передает корреспондент Sputnik...
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