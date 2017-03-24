﻿ Задержанных на Дне Воли в Минске начали выпускать из Советского РУВД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Задержанных на Дне Воли в Минске начали выпускать из Советского РУВД

25.03.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Правоохранительные органы Минска начали отпускать после проверки граждан, задержанных во время несанкционированной акции в Минске, посвященной Дню Воли, передает корреспондент Sputnik.

Задержанных на Дне Воли в Минске начали выпускать из Советского РУВД
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД прокомментировало несанкционированную акцию оппозиции

Акция оппозиции в Минске началась около 13:00 возле Академии наук, спустя час на проспекте Независимости ОМОНом были проведены массовые задержания ее участников.

Как передает корреспондент Sputnik, около 16:30 вечера из РУВД вышел мужчина, который представился Вячеславом – по его словам, он был задержан возле ЦУМа. Как рассказал собеседник Sputnik, в РОВД остается около 60 задержанных, у которых проверяют документы.

Мужчина уточнил, что он является инвалидом второй группы. Минчанин корреспонденту Sputnik рассказал, что одной из задержанных ОМОНом девушек в здании РОВД стало плохо и она попросила вывести ее на свежий воздух.

Как передает корреспондент, сейчас правоохранители проверяют у всех задержанных документы, после чего фотографируют, а также снимают отпечатки пальцев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас правоохранители проверяют у всех задержанных документы, после чего фотографируют, а также проводят снимают отпечатки пальцев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика