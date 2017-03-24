﻿ Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

25.03.2017 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил телеграмму со словами соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с террористическим актом в Лондоне, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
© REUTERS Peter Nicholls
По делу о теракте в Лондоне задержаны еще два человека

Лондонский теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города – на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. 

"Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэри Мэй, а также родным и близким погибших в результате теракта в Великобритании", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в телеграмме президент отметил: Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о человеческих жертвах в центре Лондона.

По информации полиции, террористом оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли 4 человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последним данным, в результате теракта погибли 4 человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Часть задержанных в ходе "Дня Воли" привезли в Советское РУВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика