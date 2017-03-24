МИНСК, 25 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил телеграмму со словами соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с террористическим актом в Лондоне, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© REUTERS Peter Nicholls По делу о теракте в Лондоне задержаны еще два человека

Лондонский теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города – на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался.

"Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэри Мэй, а также родным и близким погибших в результате теракта в Великобритании", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в телеграмме президент отметил: Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о человеческих жертвах в центре Лондона.

По информации полиции, террористом оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли 4 человека, были ранены 50 человек из 10 стран.