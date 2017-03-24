МИНСК, 25 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о первых доставленных в РУВД во время несанкционированной акции оппозиции, но не уточнило их количество.

"Данные лица (задержанные на акции — Sputnik) доставлены в РУВД для разбирательства", — сообщил Sputnik начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.



© Sputnik/ Павел Антонов Фотофакт: возле ИВС на Окрестина пусто

Он не уточнил, сколько человек доставлено в районные отделы милиции.

Между тем, как передает корреспондент Sputnik, возле Первомайского РОВД Минска дежурит милиция, периметр охраняется. Пройти в здание нельзя.

Рядом с РОВД находятся несколько скорых, и, как передает корреспондент Sputnik, одна из них отъехала от здания.

Несанкционированная акция протеста прошла в субботу в Минске. Участники прошли неорганизованной колонной по проспекту Независимости, после чего уперлись в кордон из сотрудников правоохранительных органов на пересечении с проспектом Машерова. После чего милиция, ранее предупредившая протестовавших о том, что они нарушают действующее законодательство, начала задержания.