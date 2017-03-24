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"Там же дети занимались! Какое оружие?" Работа бобруйского клуба "Патриот" приостановлена
25.03.2017 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Клуб «Патриот», бывшие воспитанники которого могут быть задержаны по
— Мне нечего стыдиться и скрывать, — отметил он в телефонном разговоре, предложив предварительно созвониться утром 24 марта — в этот день в клубе по расписанию должны были быть занятия. И добавил:
— Если, конечно, ничего не произойдет.
Однако 24 марта стало известно, что накануне Николай был приглашен на беседу в КГБ, где провел ночь. Также у него дома, на даче и в гараже прошли обыски. Утром в пятницу мобильный телефон Михалькова не отвечал, а позже абонент оказался вне зоны доступа.
Новость о задержании руководителя бобруйского клуба «Патриот» достаточно быстро разлетелась по городу. Во всяком случае, воспитанники Николая Михалькова уже через сутки были в курсе событий — вечером 24 марта на занятия по военно-патриотическому воспитанию никто из подростков не пришел. Сам Михальков накануне в телефонном разговоре признался:
— Мои дети (воспитанники клуба «Патриот» — Прим. TUT.BY) в шоке от того, что происходит.
Так он прокомментировал отношение подопечных к
— Глупости все это, — комментирует ситуацию бобруйчанка Елена, квартира которой находится над входной клубной дверью. — У меня к ним нет никаких претензий. Придут тихонько на занятия, уйдут — не дебоширят, не кричат. Все в камуфляже, очень много девочек. Говорят иногда по-белорусски.
Елена рассказала, что в подвале ребята практически не сидели и хулиганскими выходками местным жителям никогда не досаждали.
— Он (Михальков — прим. TUT.BY) построит их во дворе и куда-то уведет, потом возвращаются.
По словам женщины, за то время, что клуб располагается в подвале, никаких конфликтов с местными жителями у ребят не было. Они иногда могли выйти во двор, громко разговаривая, но в этом случае руководитель «Патриота» делал им замечание.
— А сам он — очень уважаемый человек. Спокойный, вежливый, — говорит Елена.
Пожилой мужчина из соседнего подъезда, отказавшийся представиться, тоже слышал о том, что клубу «Патриот» приписывается подготовка боевиков.
— Вы что, смеетесь? Там же дети занимались! Какое оружие?
Бобруйчанин Николай Парфенов несколько лет назад посещал клуб «Патриот», а позже увлекся спортом и создал свое движение «Наш выбор ЗОЖ». Молодой человек с теплотой вспоминает одноклубников и руководителя «Патриота» Николая Михалькова.
— Нам прививали любовь к армии и к родине. Большинство ребят из этого клуба уходит в армию, многие потом становятся кадровыми военными, — рассказал Николай. — Да, мы занимались спортом, изучали военное дело и историю, ходили в походы. Но при чем здесь подготовка боевиков?
По его словам, в «Патриот» приходят подростки в возрасте от 12−13 и до 19 лет. Никакого боевого оружия и гранат у ребят никогда не было.
— Были муляжи автоматов, очень похожие на настоящие, но не приспособленные для боевых действий, — говорит Николай. — По ним мы изучали строение оружия, чтобы в армии потом было легче.
Самому Николаю в армии побывать не довелось из-за сахарного диабета, но многие его товарищи по клубу уже отслужили и вернулись на гражданку, часть ребят продолжает строить военную карьеру.
Администрация Центра творчества детей и молодежи Бобруйска, структурным подразделением которого является «Патриот», сложившуюся ситуацию не комментирует. Однако днем 23 марта о приостановке занятий в клубе не было и речи, учреждение работало согласно утвержденному расписанию.
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