Сегодня в Куропатах профсоюзы организовали субботник. На этот раз здесь наводили порядок, убирали сухие ветки и бревна представители ФПБ, «Белой Руси» и БРСМ и лично министр культуры Беларуси Борис Светлов.





Федерация профсоюзов Беларуси организовала в урочище Куропаты акцию по благоустройству . К этой инициативе подключились и представители БРСМ, «Белой Руси» и сотрудники холдинга «СБ. Беларусь Сегодня».

Среди прочих убирал ветки и спиленный сухостой руководитель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

— Вот сектор наш. Идем цепью, выносим ветки и складываем их на дорогу. Если там как раз стоит машина — на машину, — распоряжался председатель ФПБ.





Поговорить с журналистами TUT.BY Михаил Орда отказался:

— Я выполняю сегодня свою трудовую акцию.

Министр культуры Борис Светлов тоже работал в Куропатах. Общаться с журналистами TUT.BY он отказался.





В урочище в этот день работала техника Боровлянского спецлесхоза, к которому Куропаты относятся с 2016 года.

По словам директора спецлесхоза Александра Мироновича, в месте памяти жертв советских репрессий сегодня работают около 200 человек.

— И в прошлом году общественные организации, добровольцы во время субботников наводили здесь порядок. Сегодня мы продолжаем эту работу, — сказал Александр Миронович. — Очищаем территорию от так называемой неликвидной поросли, чтобы сформировать здесь достойные насаждения.





По словам Александра Мироновича, в Куропатах порядка 380 кубов неликвидной древесины, погибших деревьев, которые нужно убрать. Но к этому моменту подходить надо осторожно — все-таки Куропаты место, которое входит в список историко-культурных ценностей.

Работник одного из столичных заводов, Александр Тишкевич сказал, что рад был подключиться к акции.

— Так воспитывается наше поколение — на памяти к истории. Мы должны содержать наши исторические памятники, такие как Брестская крепость, Курган Славы, Тростенец и Куропаты в хорошем состоянии. Очень важно здесь навести порядок, — рассказал Александр.

— А что для вас значит это место?

— Для нас это место значит, что здесь погибли люди во время репрессий. Важно про них помнить.

Председатель областного объединения Федерации профсоюзов Беларуси Виктор Малиновский объясняет, что работает в Куропатах «с гордостью».





— Лично я считаю, что это важная площадка, тут трагедия для людей была. И члены профсоюза это понимают. Считаю, что надо сделать здесь хороший мемориал. Дело в том, что это непростое место, не так легко сюда прийти. Но если мы вместе приняли такое решение — то надо брать и наводить здесь порядок.

Нина Голованова тащит ветки. На ней шарфик «Белой Руси». Говорит, что пришла сюда добровольно, «потому что здесь места массовых захоронений и собираются делать мемориал, а значит, территорию надо подготовить».

Среди тех, кто занимается уборкой в Куропатах, — Сергей Лисицкий. Молодой человек работает в Национальном историческом музее. Он сходу признается:

— Я здесь первый раз. Мне стыдно, ведь я относительно близко живу, но ни разу здесь не был. Давно хотел прийти, но признаюсь в слабости: не приходил из-за того, что не хватает времени в этом большом городе.

Сергей Лисицкий рассказывает, что хорошо знает историю этого места. Более того, репрессии коснулись его семьи.

— Бабушка моя была немкой по происхождению. Она была репрессирована и сослана в Казахстан.

По мнению Сергея, в Куропатах не хватает информационного стенда, где было бы подробно написано про трагедию людей, которые здесь похоронены.

— Чтобы люди могли прийти и почитать о тех, кто здесь был расстрелян «двойками», «тройками»… Прийти и почтить память.

— Как вы считаете, государство по-настоящему обратило внимание на Куропаты, или это какая-то временная акция?

— Я не хочу комментировать, пусть комментируют партии и правительство.

— А как бы вы хотели, чтобы было?

— Я бы хотел, чтобы мы не забывали. Чтобы мы помнили свою историю. Потому что если мы ее не помним — значит, она повторяется. Чтобы было светлое будущее — надо помнить о прошлом, каким бы оно ни было.













Представители партий, кстати, на уборке в Куропатах тоже были. Алексей Сокол, секретарь Коммунистической партии Беларуси работает в ярко-красной куртке. Говорит, что пришел сюда и как представитель партии, и как депутат Палаты представителей.

— Вообще, мой участок как депутата как раз прилегает к урочищу — это Восточный избирательный округ, 107-й, — объяснил Алексей Сокол. — Считаю личным долгом быть здесь, поучаствовать в благом деле. Вчера вы тоже ведь слышали, что глава государства объявил : здесь будет создан мемориал памяти. Для нас, коммунистов, это тоже важно. Мы всегда не словами, а практическими делами участвуем в мероприятиях по благоустройству, здесь тоже.

— Вопрос к вам как к члену коммунистической партии — что для вас значит это место?

— Давайте мы не будем об этом, сегодня это для меня в первую очередь урочище. От историков должна быть более полная информация о том, что с этими людьми здесь произошло, — ответил Алексей Сокол. — Здесь в любом случае похоронены люди, но мы этому какие-то политические оценки не хотим давать. Мы хотим внести вклад с нашими молодыми коммунистами — заняться уборкой этого леса.

На мероприятии по уборке Куропат присутствовало немало журналистов с государственных телеканалов. Пришлось услышать, как мужчина говорит перед телекамерами.

— Лучше здесь что-то делать, чем где-то там кричать (вероятно, имея в виду акции протеста . — Прим. TUT.BY).

Мужчина потом представился. Это Денис Глушанин, он работает на заводе «Атлант». Уточняет: сам в Куропатах первый раз.

— И как впечатление от места?

— Вообще меня впечатлил именно его масштаб. Если честно, я представлял, что оно тут поменьше. А когда пришел сюда — вижу, что оно намного больше. Здесь как на кладбище: много крестов. Думаю, сюда, как на любое кладбище, надо приходить спокойным. Зная, что здесь лежат люди, стараться вести себя так же, как в любых поминальных местах — уважительно.

Были в Куропатах в этот день и люди, которые приходят сюда уже не первый год.

Алексей Лапенко пришел сюда с внуком. Объясняет: сам здесь частый гость, но внука привел впервые. Почему сегодня?





— Таму што сёння вялікае свята — Дзень волі. Хочацца, как унук ведаў пра такія месцы, як Курапаты.

Сам Алексей Лапенко периодически подключается к уборке в Куропатах, которую традиционно организуют здесь общественные объединения и партии. К тому, что к делу подключились со своей стороны и «Белая Русь» и БРСМ относится двояко:

— Тое, што яны прыбіраюцца — гэта добра. Але ж іх прыслалі не па сваёй волі. Вось я спытаў у дзяўчыны — адкуль ты, з БРСМ? Яна крутанула галавой і нічога не адказала. Ведаеце, «дабравольна-прынудзіцельна» яны прыйшлі. Але гэта добра, што прыйшлі - даведаюцца, хоць на крыжы паглядзяць. Во наш прэзідэнт — той не разу тут не быў! Нават Клінтан быў, а гэты не быў.





Встретили мы в Куропатах и Алеся Чахольского. Он из КХП БНФ, представился как руководитель общественной дирекции Народного мемориала Куропаты.

— Чаму я прыйшоў? Дык у нас тут звычайна, кожную суботу, талака. Прыбіраемся заўсёды тут , крыжы гэтыя ўсталёўваем, рамантуем.

— Як вы cтавіцеся да акцыі прафсаюза?

— З аднаго боку, добра, што хоць маладыя людзі дайшлі нарэшце да Курапатаў і ўбачаць гэтае месца, убачаць гэтыя магілы. Канешне, з боку дзяржавы гэта ўсё выглядае як забяганне наперад. Але ну знабілі яны тут сёння парадак — і дзякуй богу! А мы тут 20 гадоў гэтыя бярвенні цягаем.

Алесь Чахольский считает, что по мемориализации Куропат сделать «все, что надо».

— Можна зрабіць только во што. Па-першае, трэба вярнуць ахоўныя трохсотметровыя зоны. Па-другое, зрабіць музей, нейкую сцяну жальбы, з класічным крыжом.



