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В общественном транспорте Минска вместе с контроллерами будут работать дружинники
25.03.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Добровольные дружинники будут работать вместе с контролерами в общественном наземном транспорте Минска с 1 апреля. Об этом сообщил на прямой линии 25 марта генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Леонтий Папенок корреспондету агенства
По его мнению, добровольные дружинники помогут избежать эксцессов при оформлении контролерами штрафной квитанции, а при необходимости — и доставить безбилетника в отделение милиции для составления протокола об административно-правовом нарушении.
— В каждую единицу подвижного состава контролера посадить мы не можем, — пояснил Леонтий Папенок. — По сравнению с 2015 годом их штат увеличен в полтора раза и сейчас составляет 225 человек. В ближайшее время он возрастет до 260 человек.
Он также рассказал, что дружинники будут работать с аудио- видеорегистраторами.
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Добровольные дружинники будут работать вместе с контролерами в общественном наземном транспорте Минска с 1 апреля.
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