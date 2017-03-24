В Витебске 25 марта прошла не разрешенная властями города акция, посвященная празднованию Дня Воли. В ней участвовали примерно 150 человек. Горожане собрались в полдень на площади Победы, а затем прошли колонной по улицам Ленина и Суворова к памятнику Владимиру Короткевичу.



Слева направо: Христофор Желяпов, Леонид Автухов

На площади Победы к горожанам вышли начальник отдела охраны правопорядка УВД Витебского облисполкома Александр Калиновский и заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский.

Представитель УВД сообщил, что власти города не разрешили сегодня в этом месте проводить какие-то мероприятия, и попросил всех разойтись.

— Я вас предупредил, вы же принимайте решение, — заявил Калиновский.

— Хватит бояться, пора сопротивляться, — раздалось из толпы.



Слева направо: Александр Калиновский, Петр Подгурский

— Уважаемые коллеги! — обратился к людям заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский. — Я подтверждаю слова товарища подполковника о том, что заявка на массовое мероприятие на площади Победы не согласована с органами власти. Если у вас есть какие-то вопросы, приходите, пожалуйста, в понедельник в горисполком. Все решим в индивидуальном порядке.

— Цепные псы! — возмутился кто-то.

— Никакие мы не цепные псы, — возразил Подгурский. — Мы работаем и продолжаем работать. Вам только кажется, что мы не работаем. А на несанкционированном митинге никакие вопросы мы решать не можем. Уважаемые коллеги, еще раз: у кого есть вопросы, пожалуйста, в понедельник, в 9 утра, я вас жду.









После этого демократический активист Христофор Желяпов предложил горожанам пойти в центр города и возложить цветы — к мемориальной доске в честь Василя Быкова, памятникам князю Ольгерду и Владимиру Короткевичу.

Колонна мирно двинулась вперед, перед светофорами люди останавливались, шествие сопровождали милицейские машины. Впереди шли с бело-красно-белыми флагами Христофор Желяпов и активист БНФ из Городка Леонид Автухов.





Возле памятника князю Ольгерду Христофор Желяпов выступил с небольшой речью, отметив, что белорусам необходимо сохранить суверенитет страны:

— Мы не дадзім нікому пасягаць на нашу краіну, на наш лёс, на наша жыццё, на нашых дзяцей.









Затем участники акции возложили цветы к мемориальной доске Василю Быкову, которая установлена на доме № 3 на улице Суворова.

После этого колонна отправилась к конечной точке маршрута — к памятнику Владимиру Короткевичу в парке Партизанской славы. Здесь прошел короткий митинг.









— Да помніка Караткевічу дайшло шмат народа. Дзякуй вам вялікі, я станаўлюся перед вамі на калені, — сказал Леонид Автухов и действительно опустился на колени перед собравшимися. — Слава нацыі! Жыве Беларусь! Беларусь будзе ў Еўропе. Беларусь вернецца да сваёй сястры — Польшчы. Мы жывем у адной кватэры, нам толькі трэба адчыніць дзверы. Але каля дзвярэй стаіць банда. Банду, гэць! Мы прагонім банду і зажывем шчасліва. Нядоўга засталося рэжыму — можа, месяц, ці два, самае вялікае — год.

Затем слово взял Христофор Желяпов:

— Каля помніку Караткевічу мы мусім успомніць, што ў беларусаў ёсць гісторыя. Нам з Крамля кажуць, што няма беларускага народу, што мы не дзяржава, не нацыя. Але ж мы ведаем, што калі па Маскве яшчэ бегалі куры па вуліцах, у нас ужо былі гарады, замкі, Вялікае Княства Літоўскае. І адтуль ідуць карані беларусаў. І таму мы мусім казаць: Беларусь — гэта вялікая духоўная нацыя.

Примерно в 13.50 люди начали расходиться.





Милиция не вмешивалась в события ни во время шествия по городу, ни на митинге возле памятника Короткевичу. Но после того, как акция завершилась, был задержан Леонид Автухов. Чуть позже задержали журналистов «Белсата» Ольгу Чайчиц и Андрея Козера, корреспондента «Радыё Рацыя» Артема Сивенцева.

Примечательно, что акцию в честь Дня Воли в Витебске освещали не только корреспонденты независимых изданий. На нее пришли региональные журналисты ведущих республиканских государственных СМИ — БЕЛТА, ОНТ, СТВ, Беларусь 1, «СБ Беларусь Сегодня».