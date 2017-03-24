﻿ "Никакие мы не псы. Мы работаем!" Зампред горисполкома пообщался с витеблянами в День Воли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Никакие мы не псы. Мы работаем!" Зампред горисполкома пообщался с витеблянами в День Воли

25.03.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске 25 марта прошла не разрешенная властями города акция, посвященная празднованию Дня Воли. В ней участвовали примерно 150 человек. Горожане собрались в полдень на площади Победы, а затем прошли колонной по улицам Ленина и Суворова к памятнику Владимиру Короткевичу.


Слева направо: Христофор Желяпов, Леонид Автухов

На площади Победы к горожанам вышли начальник отдела охраны правопорядка УВД Витебского облисполкома Александр Калиновский и заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский.

Представитель УВД сообщил, что власти города не разрешили сегодня в этом месте проводить какие-то мероприятия, и попросил всех разойтись.

— Я вас предупредил, вы же принимайте решение, — заявил Калиновский.

— Хватит бояться, пора сопротивляться, — раздалось из толпы.


Слева направо: Александр Калиновский, Петр Подгурский

— Уважаемые коллеги! — обратился к людям заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский. — Я подтверждаю слова товарища подполковника о том, что заявка на массовое мероприятие на площади Победы не согласована с органами власти. Если у вас есть какие-то вопросы, приходите, пожалуйста, в понедельник в горисполком. Все решим в индивидуальном порядке.

— Цепные псы! — возмутился кто-то.

— Никакие мы не цепные псы, — возразил Подгурский. — Мы работаем и продолжаем работать. Вам только кажется, что мы не работаем. А на несанкционированном митинге никакие вопросы мы решать не можем. Уважаемые коллеги, еще раз: у кого есть вопросы, пожалуйста, в понедельник, в 9 утра, я вас жду.



После этого демократический активист Христофор Желяпов предложил горожанам пойти в центр города и возложить цветы — к мемориальной доске в честь Василя Быкова, памятникам князю Ольгерду и Владимиру Короткевичу.

Колонна мирно двинулась вперед, перед светофорами люди останавливались, шествие сопровождали милицейские машины. Впереди шли с бело-красно-белыми флагами Христофор Желяпов и активист БНФ из Городка Леонид Автухов.


Возле памятника князю Ольгерду Христофор Желяпов выступил с небольшой речью, отметив, что белорусам необходимо сохранить суверенитет страны:

— Мы не дадзім нікому пасягаць на нашу краіну, на наш лёс, на наша жыццё, на нашых дзяцей.



Затем участники акции возложили цветы к мемориальной доске Василю Быкову, которая установлена на доме № 3 на улице Суворова.

После этого колонна отправилась к конечной точке маршрута — к памятнику Владимиру Короткевичу в парке Партизанской славы. Здесь прошел короткий митинг.



— Да помніка Караткевічу дайшло шмат народа. Дзякуй вам вялікі, я станаўлюся перед вамі на калені, — сказал Леонид Автухов и действительно опустился на колени перед собравшимися. — Слава нацыі! Жыве Беларусь! Беларусь будзе ў Еўропе. Беларусь вернецца да сваёй сястры — Польшчы. Мы жывем у адной кватэры, нам толькі трэба адчыніць дзверы. Але каля дзвярэй стаіць банда. Банду, гэць! Мы прагонім банду і зажывем шчасліва. Нядоўга засталося рэжыму — можа, месяц, ці два, самае вялікае — год.

Затем слово взял Христофор Желяпов:

— Каля помніку Караткевічу мы мусім успомніць, што ў беларусаў ёсць гісторыя. Нам з Крамля кажуць, што няма беларускага народу, што мы не дзяржава, не нацыя. Але ж мы ведаем, што калі па Маскве яшчэ бегалі куры па вуліцах, у нас ужо былі гарады, замкі, Вялікае Княства Літоўскае. І адтуль ідуць карані беларусаў. І таму мы мусім казаць: Беларусь — гэта вялікая духоўная нацыя.

Примерно в 13.50 люди начали расходиться.


Милиция не вмешивалась в события ни во время шествия по городу, ни на митинге возле памятника Короткевичу. Но после того, как акция завершилась, был задержан Леонид Автухов. Чуть позже задержали журналистов «Белсата» Ольгу Чайчиц и Андрея Козера, корреспондента «Радыё Рацыя» Артема Сивенцева.

Примечательно, что акцию в честь Дня Воли в Витебске освещали не только корреспонденты независимых изданий. На нее пришли региональные журналисты ведущих республиканских государственных СМИ — БЕЛТА, ОНТ, СТВ, Беларусь 1, «СБ Беларусь Сегодня».

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция не вмешивалась в события ни во время шествия по городу, ни на митинге возле памятника Короткевичу. Но после того, как акция завершилась, начались...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Там же дети занимались! Какое оружие?" Работа бобруйского клуба "Патриот" приостановлена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика