|
Известно о более 600 задержанных во время Дня Воли в Минске. Вечером людей начали отпускать
25.03.2017 19:29 — Новости Общества | Tut.by
По оценкам правозащитников, сейчас известно примерно о 631 задержанном во время акции, посвященной Дню Воли в Минске. Больше всего человек доставили в Московское и Советское РУВД. После 17.30 людей начали отпускать из милиции.
По словам правозащитницы Анастасии Лойко, в Московское РУВД доставили около 170 человек (по информации TUT.BY — около 120), Советское — около 170, Заводское — 100, Ленинское — 150 человек.
По информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в Первомайском РУВД осталось 30−40 человек. Остальных отпустили.
— Неизвестно доставляли ли людей во все РУВД, — говорит правозащитница.
Всего в Минске девять дежурных частей. Как сообщили TUT.BY в РУВД Центрального района, у них задержанных нет. В Партизанском РУВД — один задержанный.
Правозащитники сообщают, что вечером после составления протоколов за нарушение порядка организации и проведения массовых акций (статья 23.34 КоАП) задержанных начали отпускать из РУВД.
В частности, из дежурной части Ленинского района отпустили почти всех несовершеннолетних.
— Критерии, по которым отпускают, пока сложно определить. Но среди них есть люди, у которых были с собой документы, — говорит Анастасия Лойко.
Несколько человек выпустили из Московского РУВД. Первыми на свободе оказались пенсионеры и несовершеннолетние.
Около 17.30 из Московского РУВД вышла пенсионерка Наталья. По ее словам, она с подругой просто наблюдала за акцией в районе ЦУМа.
— Мы, как и остальные зеваки, просто смотрели на акцию. И потом нас затолкали в автозак и привезли в РУВД. Около часа мы здесь во дворике простояли на улице под дождем. Мой паспорт пришел в негодность. Все вещи забрали, на них повесили ярлыки с фамилиями, — рассказала Наталья. — Потом уже стали по одному забирать с улицы в здание. Там составили протокол, взяли отпечатков пальцев и отпустили.
Правозащитники рекомендуют тем, кто не знает, задержаны ли их родные и близкие, подождать сегодня до вечера и позвонить в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) по телефону (017) 372 73 80. Если человек в ЦИП, то завтра надо ехать туда по адресу Окрестина 1-й переулок, 36а с передачкой с 10.00 до 13.00. Передавать лучше всего удобные одежду, воду в прозрачных пластиковых бутылках, что-нибудь перекусить, газеты и книги почитать.
Напомним, что сегодня в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оценкам правозащитников, сейчас известно примерно о 631 задержанном во время акции День Воли в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии