По оценкам правозащитников, сейчас известно примерно о 631 задержанном во время акции, посвященной Дню Воли в Минске. Больше всего человек доставили в Московское и Советское РУВД. После 17.30 людей начали отпускать из милиции.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

По словам правозащитницы Анастасии Лойко, в Московское РУВД доставили около 170 человек (по информации TUT.BY — около 120), Советское — около 170, Заводское — 100, Ленинское — 150 человек.

По информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в Первомайском РУВД осталось 30−40 человек. Остальных отпустили.

— Неизвестно доставляли ли людей во все РУВД, — говорит правозащитница.

Всего в Минске девять дежурных частей. Как сообщили TUT.BY в РУВД Центрального района, у них задержанных нет. В Партизанском РУВД — один задержанный.

Правозащитники сообщают, что вечером после составления протоколов за нарушение порядка организации и проведения массовых акций (статья 23.34 КоАП) задержанных начали отпускать из РУВД.

В частности, из дежурной части Ленинского района отпустили почти всех несовершеннолетних.

— Критерии, по которым отпускают, пока сложно определить. Но среди них есть люди, у которых были с собой документы, — говорит Анастасия Лойко.

Несколько человек выпустили из Московского РУВД. Первыми на свободе оказались пенсионеры и несовершеннолетние.

Около 17.30 из Московского РУВД вышла пенсионерка Наталья. По ее словам, она с подругой просто наблюдала за акцией в районе ЦУМа.

— Мы, как и остальные зеваки, просто смотрели на акцию. И потом нас затолкали в автозак и привезли в РУВД. Около часа мы здесь во дворике простояли на улице под дождем. Мой паспорт пришел в негодность. Все вещи забрали, на них повесили ярлыки с фамилиями, — рассказала Наталья. — Потом уже стали по одному забирать с улицы в здание. Там составили протокол, взяли отпечатков пальцев и отпустили.

Правозащитники рекомендуют тем, кто не знает, задержаны ли их родные и близкие, подождать сегодня до вечера и позвонить в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) по телефону (017) 372 73 80. Если человек в ЦИП, то завтра надо ехать туда по адресу Окрестина 1-й переулок, 36а с передачкой с 10.00 до 13.00. Передавать лучше всего удобные одежду, воду в прозрачных пластиковых бутылках, что-нибудь перекусить, газеты и книги почитать.

Напомним, что сегодня в Беларуси отмечают День Воли . 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Праздник не отмечается на официальном уровне. В запрещенной властями акции в Минске приняли участие несколько тысяч человек. Акция прошла без лидеров оппозиции, закончилась беспрецедентными брутальными задержаниями.