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Двое граждан России с оружием задержаны в Могилевском районе

25.03.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Двое граждан Российской Федерации с оружием задержаны в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.


24 марта в 16.00 вблизи деревни Жуково Могилевского района сотрудники отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева на дороге задержали автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое граждан России. Оба 1992 года рождения, работники завода «Кремний Эл», жители Брянска.


В автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером «Молния», пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками «МЧС РФ», три шапочки с прорезями для глаз «балаклава», два комплекта защитной экипировки мотоциклиста, флаг Украины.


По словам задержанных, они ехали из Брянска в Брест на экскурсию. Молодые люди доставлены в Могилевский РОВД для разбирательства. Проводится проверка.


 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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