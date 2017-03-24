Пятеро человек задержаны в Минске по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает БЕЛТА со сслыкой на МВД.





«В ОВД поступила оперативная информация о том, что несколько граждан замышляли провокации против граждан во время массовых несанкционированных мероприятий», — проинформировали в МВД. В этой связи сотрудниками Ленинского, Фрунзенского и Заводского РУВД был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых по подозрению в совершении противоправных деяний были задержаны 5 граждан в разных районах города.



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«В ходе обысков по месту их жительства были обнаружены пневматическое оружие, холодное оружие, наручники, легковоспламеняющиеся вещества и химические реактивы для нанесения повреждения стражам правопорядка, маски с прорезями для глаз, обучающая литература анархистского содержания», — сообщает информагенство.

















Ранее по делу о подготовке массовых беспорядков было задержано 26 человек , в основном это активисты организации «Белый легион». Было проведено 29 обысков — в КГБ рассказали, что нашли оружие и боеприпасы при задержании у руководителя организации Мирослава Лозовского и других. Сообщалось, что они планировали акции на 25 марта .

Задержания в Минске и Бобруйске прошли после заявления Александра Лукашенко о том, что спецслужбы обнаружили в Беларуси «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием».