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В Минске по подозрению в подготовке массовых беспорядков задержаны еще пять человек
25.03.2017 20:19 — Новости Общества | Tut.by
Пятеро человек задержаны в Минске по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает
«В ОВД поступила оперативная информация о том, что несколько граждан замышляли провокации против граждан во время массовых несанкционированных мероприятий», — проинформировали в МВД. В этой связи сотрудниками Ленинского, Фрунзенского и Заводского РУВД был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых по подозрению в совершении противоправных деяний были задержаны 5 граждан в разных районах города.
«В ходе обысков по месту их жительства были обнаружены пневматическое оружие, холодное оружие, наручники, легковоспламеняющиеся вещества и химические реактивы для нанесения повреждения стражам правопорядка, маски с прорезями для глаз, обучающая литература анархистского содержания», — сообщает информагенство.
Ранее по делу о подготовке массовых беспорядков было
Задержания в Минске и Бобруйске прошли после
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В ходе обысков по месту их жительства были обнаружены пневматическое оружие, холодное оружие, наручники, маски с прорезями для глаз, обучающая литература...
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