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Место памяти и скорби: в Куропатах прошел субботник

25.03.2017 20:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В лесном урочище Куропаты в Беларуси появится мемориальный комплекс, об этом заявил Министр Культуры страны. Каким он будет, станет известно к началу мая. А сегодня на месте захоронения жертв репрессий прошел большой субботник. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Олег Прилуцкий пришел сюда вместе с коллегами. Они работают на местной птицефабрике и часто проезжают мимо Куропат. добровольцы расчищают территорию, распиливают и уносят старые деревья и ветки.
«Это место скорби, место памяти, где мы должны чтить погибших в годы репрессий», - рассказал Олег Прилуцкий.

Поучаствовать в благоустройстве Куропат могли все желающие, независимо от религиозных и политических убеждений. На субботник приезжали с друзьями, коллегами и родными.

«Мы должны говорить об ошибках, мы должны помнить об этих ошибках, не забывать. И доносить нашим будущим детям о том, что некоторые поступки приводят к большим ошибкам и большим жертвам», - поделилась студентка Юлия Довгер.

В ближайшее время на месте массовых захоронений появится мемориал памяти и скорби. Конкурс на его создание объявили в Министерстве культуры. Итоги подведут к концу апреля. Откроют и счета для пожертвований на строительство.

«Это должен быть небольшой мемориал. Это должен быть какой-то или памятный знак, или небольшое архитектурное сооружение, которое традиционно для людей всех народностей, национальностей, вероисповедания», - поделился министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов.

Жизнь многих людей, которые здесь похоронены, прервалась в 1937 году. Об этом свидетельствуют таблички, установленные на некоторых крестах в урочище Куропаты. Сколько жертв репрессий здесь покоится, неизвестно. Но сегодня сотни людей пришли сюда, чтобы почтить их память.

Большинство репрессированных, чей приговор исполнили в Куропатах, позже реабилитировали.

 
 
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В скором времени на месте массовых захоронений установят мемориальный комплекс

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