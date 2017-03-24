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Несанкционированная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
25.03.2017 20:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Протесты в Минске не нашли поддержки в обществе, сообщает информационное агентство
Но, несмотря на это, некоторые митингующие пришли к зданию Академии наук, где их уже ждали сотрудники милиции. Они попросили горожан разойтись, но некоторых активистов это не остановило. Тогда сотрудники ОМОНа перекрыли улицу. Как сообщают силовики, сделали они это для обеспечения безопасности. С помощью громкоговорителей правоохранители еще раз напомнили - что собрание незаконно. В скором времени акция завершилась.
«МИР 24» напоминает, акция была посвящена Дню воли. Оппозиционные силы Беларуси отмечают его каждый год 25 марта.
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Митингом у здания Академии наук оппозиция Беларуси собиралась отметить свой День воли.
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