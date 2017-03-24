﻿ Несанкционированная акция в Минске не нашла поддержки в обществе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Несанкционированная акция в Минске не нашла поддержки в обществе

25.03.2017 20:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Протесты в Минске не нашли поддержки в обществе, сообщает информационное агентство БЕЛТА. Накануне власти предупредили - все несанкционированные собрания людей в городе признаются незаконными. Это значит, что все, кто принимает в них участие, попадают под действие закона.

Но, несмотря на это, некоторые митингующие пришли к зданию Академии наук, где их уже ждали сотрудники милиции. Они попросили горожан разойтись, но некоторых активистов это не остановило. Тогда сотрудники ОМОНа перекрыли улицу. Как сообщают силовики, сделали они это для обеспечения безопасности. С помощью громкоговорителей правоохранители еще раз напомнили - что собрание незаконно. В скором времени акция завершилась.

«МИР 24» напоминает, акция была посвящена Дню воли. Оппозиционные силы Беларуси отмечают его каждый год 25 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митингом у здания Академии наук оппозиция Беларуси собиралась отметить свой День воли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Двое граждан России с оружием задержаны в Могилевском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика