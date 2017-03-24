Протесты в Минске не нашли поддержки в обществе, сообщает информационное агентство БЕЛТА . Накануне власти предупредили - все несанкционированные собрания людей в городе признаются незаконными. Это значит, что все, кто принимает в них участие, попадают под действие закона.

Но, несмотря на это, некоторые митингующие пришли к зданию Академии наук, где их уже ждали сотрудники милиции. Они попросили горожан разойтись, но некоторых активистов это не остановило. Тогда сотрудники ОМОНа перекрыли улицу. Как сообщают силовики, сделали они это для обеспечения безопасности. С помощью громкоговорителей правоохранители еще раз напомнили - что собрание незаконно. В скором времени акция завершилась.

«МИР 24» напоминает, акция была посвящена Дню воли. Оппозиционные силы Беларуси отмечают его каждый год 25 марта.