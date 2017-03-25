После 18.30 из минских РУВД стали отпускать людей большими группами, без составления протоколов. По предварительной информации итогом брутального разгона митинга в центре Минска стало задержание сотен человек. Судьба политика Николая Статкевича остается неизвестной - он не выходит на связь уже два дня.

Как сообщает «Наша Ніва», в Заводском РУВД Минска находилось порядка 200 задержанных, в Московском - около 120 человек, еще примерно 50 в Центральном, около 120 в Первомайском, 200 в Советском, примерно по 100 в Ленинском и Фрунзенском. Таким образом, число задержанных во время акции протеста, а среди людей было множество простых прохожих, превысило все возможные белорусские антирекорды.

Правозащитники до сих не имеют полной картины произошедшего, по последней информации, многих задержанных вечером стали отпускать без составления протоколов, до этого многих задержанных несколько часов продержали на улице возле зданий РУВД. По информации правозащитницы Анастасии Лойко, число задержанных составляет от 300 до 500 человек.

Между тем, до сих пор остается неизвестной судьба Николая Статкевича. Он не выходит на связь уже два дня. Как рассказала «Радио Свобода» жена Статкевича Марина Адамович, она будет пытаться искать его в СИЗО КГБ и на «Володарке». Она также рассказала, что у нее с мужем была договоренность о том, что он даст о себе знать, но этого не произошло. Накануне вся связь у Адамович была отключена, а страницы в социальных сетях взломаны.

Стоит отметить, что сегодня по телеканалу СТВ был показан видеосюжет о том, что возле Академии Наук сотрудники КГБ при обыске автомобиля нашли микрофоны и иную технику, а также 10 бутылок с «коктейлями Молотова». Сообщалось, что автомобиль был припаркован здесь еще 23 марта активистом Сергеем Кунцевичем. Он рассказал на камеру, что должен был подвозить пропавшего Николая Статкевича. Утром в социальных сетях уже обсуждали показанный по СТВ автомобиль: многие блогеры уже тогда предположили, что снимается специальный сюжет для государственного телевидения: до акции оставалось несколько часов и суета вокруг машины многим показалась подозрительной. Сообщается, что водитель автомобиля задержан КГБ.

Отметим, что по последней информации, в Бресте был госпитализирован Владимир Некляев. У политика, которого задержали ночью накануне прямо в поезде, случился гипертонический криз.

Сегодня вечером в Молодечно после отбывания административного ареста вышли на свободу опоозиционнные политики Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Римашевский.