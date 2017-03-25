ГРОДНО, 25 мар – Sputnik, Валерия Соловьева. Более 150 жителей Гродно пришли в Коложский парк, чтобы поучаствовать в митинге, приуроченном 99-й годовщине провозглашения БНР.

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Гомеле" title="Свободный мегафон в Гомеле" class=""> © Sputnik / Мария Амелина "Марш нетунеядцев – 2" в Гомеле: работал свободный мегафон

Акция прошла без задержаний и длилась полтора часа. Чтобы добраться до места проведения митинга, гродненцам пришлось пройти как минимум 800 метров.

Почему так далеко?

Митинг проходил хоть и под надзором правоохранителей, но мирно и без применения силы к демонстрантам. Присутствующие знали, что мероприятие разрешено гродненским горисполкомом. К 12:30 у подножия стелы 850-летия Гродно в Коложском парке собралось не менее 150 человек. Было ветрено, сыро, моросил мелкий дождь.

Некоторые из присутствующих рассуждали: "То, что праздновать День Воли разрешили легально – это хорошо, но почему так далеко от центра и от остановок общественного транспорта"? Расстояние только от улицы Троицкой, по которой не ходят автобусы и троллейбусы, до стелы – примерно 800 метров.

Говорили о пенсионерах

Сначала присутствующим сделали краткий экскурс в белорусскую историю и рассказали о провозглашении БНР. Затем дали возможность высказаться каждому желающему.

Самым эмоциональным оказалось выступление молодого мужчины по имени Александр. Сначала он обратил внимание на незначительные детали: "Сейчас выступал дедушка, ему лет 65, кто-нибудь заметил, в чем он обут? В рабочей обуви. А в магазине часто вижу, как бабушки творог с нулевой жирностью выбирают самый дешевый".



© Sputnik/ Виктория Соловьева Участники Дня Воли в Гродно

Потом мужчина предложил вспомнить, как в начале 90-х поляки приезжали в Беларусь за товарами – стеклом, яблоками, ведрами… А сейчас белорусы отправляются в Польшу "на закупы". Чуть позже удивлялся, почему его знакомые после университета и не могут устроиться на работу.

О новых людях на руководящих постах

Собравшиеся говорили и о декрете №3, и о власти. "Хотя я работаю на двух работах, но вижу, что это ничем не обоснованный декрет. Поэтому считаю, что надо менять закоренелых гродненцев, обновлять старые ряды… Уместно уступить место нам (молодежи – Sputnik)", – заявил один из выступавших.

Активист одной из партий добавил: "Молодым дорога. Это старый лозунг, а так актуален сегодня. Мирно, законно, но должны приходить новые люди. Во всем мире это один из залогов развития страны. Я уверен, что и в Беларуси достаточно людей, которые могут быть руководителями на разных уровнях – от самого верха, до администрации районов".

"Любой, кто приходит к власти, станет хорошим начальником только тогда, когда его будет контролировать народ и когда он будет понимать, что нанят народом и получает за свою работу зарплату", – заявил один из ораторов.

В конце акции участникам митинга предложили проголосовать за резолюцию, которая будет передана в Гродненский горисполком. В ней говорилось о необходимости налаживать диалог между обществом и властью. По мнению авторов документа, другого пути для достижения национального согласия нет.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Собравшиеся добирались в парк не только пешком, но и на велосипедах

"Митинг показал, что сегодня ничего страшного не произошло. Показал, что власти не надо бояться людей", – сказал один из активисты.

В самом конце митинга на трибуну вышла женщина и предложила всем вместе зачитать текст гимна БНР, а затем процитировала слова из песни "Магутны Божа".