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Жена Статкевича: до сих пор не понятно, где муж

25.03.2017 19:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Супруга Николая Статкевича – Марина Адамович – не имеет информации, где в настоящее время находится оппозиционный политик, передает корреспондент Sputnik.

Жена Статкевича: до сих пор не понятно, где муж
© Sputnik / Мария Амелина
День Воли в Беларуси: акции прошли в Минске, Витебске, Гомеле и Бресте

Адамович была доставлена во Фрунзенский РУВД Минска после массовой акции оппозиции в столице по празднованию Дня Воли.

Отпущенная из РУВД супруга Статкевича поинтересовалась у присутствующих, не пришел ли он на митинг и рассказала, что до сих пор не знает, где может находиться ее муж.

Как передает корреспондент Sputnik, большинство из доставленных в РУВД – мужчины. Несколько автозаков приехали к отделу еще в 13:30, почти все это время задержанные провели в спортивном зале. "Мы с другом просто шли по улице. Милиционеры сказали, что дальше нельзя, но пропустили. На следующем перекрестке нас задержали. Какое мне могут вменить участие в шествии, если задержали в полпервого. Написал, что с протоколом не согласен", – рассказал один из задержанных, который приехал в Минск из другого города. Его отпустили и велели ждать повестки в суд.

"Я ехал с другом, он хотел купить запчасти для машины, позвал с собой. В это время должен был ехать на маршрутке обратно. Если мне дадут штраф, буду оспаривать. Мать и так еле собрала деньги на налог за тунеядство", – сказал еще один задержанный.

Митинги оппозиционно настроенных граждан прошли в субботу не только в столице, но и Витебске, Гомеле, а также Бресте. Массовыми задержаниями акция завершилась только в Минске. Накануне стало известно, что в Бресте был задержан один из лидеров оппозиции – Владимир Некляев, сейчас он, по данным СМИ, находится в СИЗО. О местонахождении Статкевича до сих пор ничего не известно.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во Фрунзенский РУВД, куда отвезли и супругу Николая Статкевича, доставили порядка 70 человек.

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