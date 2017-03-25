МИНСК, 25 мар – Sputnik. Супруга Николая Статкевича – Марина Адамович – не имеет информации, где в настоящее время находится оппозиционный политик, передает корреспондент Sputnik.

Адамович была доставлена во Фрунзенский РУВД Минска после массовой акции оппозиции в столице по празднованию Дня Воли.

Отпущенная из РУВД супруга Статкевича поинтересовалась у присутствующих, не пришел ли он на митинг и рассказала, что до сих пор не знает, где может находиться ее муж.

Как передает корреспондент Sputnik, большинство из доставленных в РУВД – мужчины. Несколько автозаков приехали к отделу еще в 13:30, почти все это время задержанные провели в спортивном зале. "Мы с другом просто шли по улице. Милиционеры сказали, что дальше нельзя, но пропустили. На следующем перекрестке нас задержали. Какое мне могут вменить участие в шествии, если задержали в полпервого. Написал, что с протоколом не согласен", – рассказал один из задержанных, который приехал в Минск из другого города. Его отпустили и велели ждать повестки в суд.

"Я ехал с другом, он хотел купить запчасти для машины, позвал с собой. В это время должен был ехать на маршрутке обратно. Если мне дадут штраф, буду оспаривать. Мать и так еле собрала деньги на налог за тунеядство", – сказал еще один задержанный.

Митинги оппозиционно настроенных граждан прошли в субботу не только в столице, но и Витебске, Гомеле, а также Бресте. Массовыми задержаниями акция завершилась только в Минске. Накануне стало известно, что в Бресте был задержан один из лидеров оппозиции – Владимир Некляев , сейчас он, по данным СМИ, находится в СИЗО. О местонахождении Статкевича до сих пор ничего не известно.