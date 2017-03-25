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В Минске погасла подсветка на Национальной библиотеке. Прошел Час Земли
25.03.2017 23:05 — Новости Общества | Tut.by
Минск в очередной раз поддержал международную акцию День Земли. В знак неравнодушия к будущему планеты желающие выключают на час освещение в своих квартирах, в городах гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В Минске 25 марта в 20.30 погасла подсветка на Национальной библиотеке. Съемочная группа TUT.BY показала акцию в прямом эфире.
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Минск в очередной раз поддержал международную акцию День Земли. В знак неравнодушия к будущему планеты желающие выключают час освещение в своих квартирах, в...
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