Минск в очередной раз поддержал международную акцию День Земли. В знак неравнодушия к будущему планеты желающие выключают на час освещение в своих квартирах, в городах гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В Минске 25 марта в 20.30 погасла подсветка на Национальной библиотеке. Съемочная группа TUT.BY показала акцию в прямом эфире.

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