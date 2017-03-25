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Просто о здоровье: отношение к воде – это отношение к себе
26.03.2017 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова продолжает рассказывать о самых главных параметрах организма, которые важно всегда держать на контроле.
Жизнь зарождается в воде, развивается в воде (околоплодные воды) и покидает тело, если организм обезвоживается более чем на 60%.
По определению ВОЗ, жизнь — это постоянное перестроение аминокислот в живом организме в воде, с водой, при помощи ферментов. И если вам не безразлично собственное здоровье и сколько вы вообще проживете на этой Земле, важно принять этот постулат "с водой и в воде", иначе вести любые разговоры о здоровье просто глупо.
Чем так важна вода?
Здесь имеет значение все — и количество, и качество.
Если вы держите организм на "голодном пайке" в плане воды — вы не просто рискуете, вы его планомерно уничтожаете.
Недостаток воды не дает нормально протекать химическим процессам в организме. Обезвоживание и нарушение рН среды провоцирует множество болезней.
То же можно сказать и о потреблении некачественной воды.
Чтобы вода дошла до клетки и попала в нее, она должна быть такой, какой надо организму. Иначе ему придется самому проводить "фильтрационные" работы и адаптировать воду под себя, расходуя на это жизненные ресурсы.
© Pixabay.com
Вода - основа жизни
Почему так важно количество воды?
Естественная норма потребления чистой воды (не чая, компота или кофе, ведь клетки не живут в чае), а именно воды — 30 мл на 1 кг физиологического веса в сутки. Физиологический вес и вес, который мы "наели", — разные вещи. Под физиологическим понимают величину роста минус 110. В среднем получается примерно 1,5-2 литра в день. Примерно столько же мочи должен выделить организм в сутки.
Если хотите быть здоровыми, не забывайте эту аксиому жизни: 1,5-2 литра чистой воды выпить и столько же мочи в стуки выделить. Это алгоритм движения жидкости и жизни.
Как понять, что мы пьем недостаточно?
Есть много симптомов, которые сигнализируют, что мы близки к обезвоживанию и от этого страдают все 12 систем нашего организма.
У профессионалов нет понятий "повышенная" или "пониженная" кислотность. Все дело в количестве добавленной воды. Если мало воды и ее рН не слабощелочной — происходит частичное атрофирование клеток, выделяющих соляную кислоту, формируется так называемая пониженная кислотность. Это нарушение водно-питьевого и щелочного баланса. Почему после санаториев становится легче? Потому что во многих здравницах основа лечения — вода и ощелачивание организма.
Почему так опасна густая кровь?
Но самое опасное, что происходит с нашим организмом в результате нехватки воды, — сгущение крови. Если в крови недостаточно воды, происходит склеивание эритроцитов, которые переносят кислород в нашем организме.
Такую кровь сердцу тяжело протолкнуть, чтобы она донесла кислород до мелких сосудов-капилляров. Головной мозг дает сигнал — сузить сосуды, чтоб повысить давление и с помощью давления протолкнуть кровь к капиллярам. Но тут человек принимает таблетки, снижающие давление. Так он облегчает симптом, но не состояние организма. Мозг в ответ просит сердце сокращаться быстрее и делать паузы дня отдыха меньше. Следовательно, повышается пульс. Но и тут человек приходит себе на помощь и принимает таблетки, снижающие пульс. Мозг продолжает "напрягать" сердце, ресурс сердечной мышцы истощается и может произойти разрыв — то есть инфаркт — разной степени тяжести.
© Pixabay.com
Полтора-два литра чистой воды каждый день - обязательная норма для всех, кто хочет быть здоровым
Какой должна быть вода?
Итак, вода, которую можно пить, должна быть:
Если вода не соответствует всем этим свойствам, организм пропустит ее через толстый кишечник транзитом (именно там впитывается вода в нашем организме).
Если долгое время питать организм неправильной водой, он будет здоров до тех пор, пока будет в состоянии делать для себя из неправильной воды структурированную схожую с внутриклеточной воду. Когда ресурс организма будет исчерпан, он начнет болеть и высыхать.
© Pixabay.com
Ни что живое не может долго обходиться без воды - и человеческий организм не исключение
Как же пить воду?
Правила простые. Как проснулись — выпейте 1-2 стакана теплой слабощелочной воды — умойте свои клетки после активных ночных процессов, как умываете лицо. В течение дня вода принимается за полчаса до еды или спустя 2 часа после еды, чтобы не разбавлять желудочный сок непосредственно перед или во время приема пищи, ведь он важен для пищеварения.
Не забывайте самое главное правило: вода — это жизнь! Она по капельке приходит в нас из природы. Природы, которая дарит нам красоту! Вода — живая структура, она не может исчезнуть, она не имеет формы, она свободна!
Вода очищает и лечит, вспомните праздник Крещения, какой подъем чувствуют люди после очищения водой! Любите воду, она всегда готова нам помочь, если мы ее попросим.
Отношение к воде — это отношение к себе. Потому что мы состоим на 75-80% из воды. Любите воду, наливайте ее в красивые графины, а не в банки. Говорите ей слова благодарности, радости, когда пьете ее. И она щедро, как заботливая мама, согреет, успокоит и вылечит ваше тело и душу!
Наслаждайтесь водой и собой!
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