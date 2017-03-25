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Доманевский: В Могилевской области максимально ускорят обеспечение многодетных семей жильем
26.03.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by
В Могилевской области планируется максимально ускорить обеспечение многодетных семей жильем. Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Доманевский, отвечая на обращение многодетной матери из Бобруйска во время прямой телефонной линии.
Ранее при рассмотрении этого вопроса на совещании в облисполкоме планировалось обеспечить все многодетные семьи жильем в 2017 году.
— Изучив детально ситуацию, мы пришли к выводу, что в области на это не хватит финансовых ресурсов. Поэтому будем решать эту проблему поэтапно, но максимально используя имеющиеся возможности и обеспечивая ускорение строительства и ввода в строй жилья с господдержкой для этой категории граждан, — заверил Владимир Доманевский.
Прежде всего, жильем будут обеспечиваться многодетные семьи, у которых 4−5 и более детей и которые стоят в очереди более трех лет. К примеру, в Бобруйске на сегодня стоит в очереди 40 таких семей — все они получат жилье в 2017 году. Остальные бобруйские многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, — таких около 500, — могут рассчитывать получить жилье в ближайшие годы. Все будет зависеть от экономической ситуации и выделения финансовых ресурсов на эти цели.
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Ускорение будет зависеть от финансовых ресурсов областного бюджета. Их пока недостаточно.
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