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Доманевский: В Могилевской области максимально ускорят обеспечение многодетных семей жильем

26.03.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевской области планируется максимально ускорить обеспечение многодетных семей жильем. Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Доманевский, отвечая на обращение многодетной матери из Бобруйска во время прямой телефонной линии.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Ранее при рассмотрении этого вопроса на совещании в облисполкоме планировалось обеспечить все многодетные семьи жильем в 2017 году.

— Изучив детально ситуацию, мы пришли к выводу, что в области на это не хватит финансовых ресурсов. Поэтому будем решать эту проблему поэтапно, но максимально используя имеющиеся возможности и обеспечивая ускорение строительства и ввода в строй жилья с господдержкой для этой категории граждан, — заверил Владимир Доманевский.

Прежде всего, жильем будут обеспечиваться многодетные семьи, у которых 4−5 и более детей и которые стоят в очереди более трех лет. К примеру, в Бобруйске на сегодня стоит в очереди 40 таких семей — все они получат жилье в 2017 году. Остальные бобруйские многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, — таких около 500, — могут рассчитывать получить жилье в ближайшие годы. Все будет зависеть от экономической ситуации и выделения финансовых ресурсов на эти цели.

 
 
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Ускорение будет зависеть от финансовых ресурсов областного бюджета. Их пока недостаточно.

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