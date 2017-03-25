За сбор черемши десять жителей Осиповичей заплатят штраф, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира. Растение занесено в Красную книгу Беларуси. Собирать его запрещено.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Черемша или медвежий лук — охраняемое растение, включенное в Красную книгу Беларуси. Мест, пригодных для произрастания медвежьего лука, в Беларуси немного. И каждую весну госинспекторам приходится задерживать там нелегальных сборщиков. Пучки краснокнижной черемши они заготавливают для продажи, ведь растение обладает приятным вкусом.

В этом году из-за потепления черемша выросла почти на месяц раньше, и нелегальные сборщики начали ее заготовку. Только за три дня в Осиповичском районе госинспекторы задержали десятерых жителей райцентра, каждый из которых в среднем собрал около килограмма медвежьего лука.

Теперь им придется возместить причиненный окружающей среде вред. За сбор килограмма листьев черемши штраф — 5 базовых величин, килограмма луковиц — семь базовых.

Продавать медвежий лук также запрещено. За это торговцы могут получить штраф в размере до 10 базовых величин. Если это не первый случай продажи за год — до 30 базовых.