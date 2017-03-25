Скоро в Могилеве на Пушкинском проспекте откроется необычная сувенирная лавка. Мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки — все изделия, попавшие на прилавок, сделаны руками инвалидов, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





Автор необычного проекта — 35-летняя жительница Могилева Алеся Цумарева. Несмотря на непростой диагноз (ДЦП), девушка получила высшее образование, работает библиотекарем и всегда старается помогать другим.

— Я много лет занимаюсь декупажем, часто принимаю участие в выставках творчества инвалидов и постоянно удивляюсь, какие шикарные вещи порой делают наши ребята, — рассказывает Алеся. — Но когда спрашиваю, пробовали ли они продавать свои изделия, все отвечают, что нет. Инвалиды не верят, что их работы могут кого-то заинтересовать. Мне захотелось вселить в них надежду и дать возможность заработать.





Руководство города поддержало Алесины начинания: на выгодных арендных условиях ей предложили помещение на Пушкинском проспекте, 61. Девушка специально открыла ИП.

— Место хорошее, — радуется начинающий предприниматель. — Рядом — церковь, несколько крупных торговых точек, так что людей здесь всегда много, особенно на выходных. Единственная проблема — на входе пока нет пандуса. А ведь хотелось бы, чтобы наша сувенирная лавка была не просто магазином, но и клубом по интересам для могилевчан с ограниченными возможностями. Если все получится, мы будем проводить здесь встречи, мастер-классы. Людям это очень нужно. Мне уже звонили другие инвалиды и предлагали: «Давайте мы вам поможем обои поклеить, потолки покрасить — только бы магазин поскорее открылся».

К слову, сувенирная лавка будет работать и в интернете, так что поддержать доброе начинание смогут все желающие. Алеся уже придумала для нее название — «Золотая лента».



