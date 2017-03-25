Статистики о том, сколько женщин в Беларуси решаются рожать вне роддома, нет, но желающих немало. Некоторые будущие мамы уверены: дома и стены помогают. Позиция же врачей — это опасно! Вдруг откроется кровотечение или понадобится кесарево сечение, счет пойдет на минуты. Роженицу могут просто не успеть довезти до больницы.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Случай в Витебске, где 17 февраля в результате домашних родов погибла новорожденная девочка , снова вернул к этой проблеме. Свое заключение озвучили судмедэксперты: малышка появилась на свет здоровой.

— Смерть наступила в результате аспирации околоплодными водами, — отметила Анна Барышникова, официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз.

«У врачей ведь горе от ума: они много знают и постоянно диктуют, что и как»

У минчанки Елены сын и дочка. Оба появились на свет дома. Роды прошли хорошо. Сейчас в семье растут здоровые мальчик и девочка.

Женщина не скрывает: ехать в больницу она и не собиралась. Даже на учет в женскую консультацию при первой беременности стала только на 30-й неделе. И то лишь затем, чтобы на руках были хоть какие-то документы.

— Я не хочу попадать в медицинскую систему, — объясняет она свою позицию.

— Во-первых, все, что делают доктора, для меня неприемлемо. Многие мои подруги рожали в больнице, и отношение там к ним было, скажем честно, не очень. Во-вторых, роды должны проходить естественно. А у врачей ведь горе от ума: они много знают и постоянно диктуют, что и как. Но зачем вмешиваться в этот процесс?

В-третьих, продолжает Елена, ей важно, чтобы пуповину перерезали не сразу, а через какое-то время.

— А как иначе?! Мы с малышом девять месяцев были связаны: и тут в одну секунду все отрубают, как руку отсекают, — не скрывает эмоций женщина. — Мое мнение: где-то через час кровь, которая пульсирует в пуповине, отходит, все пересыхает, и только тогда маму и ребенка стоит разделять. В роддомах так не делают.

Когда Елена собиралась рожать первого ребенка, никто, кроме мужа не знал, что делать это она планирует дома. Почему? Не хотела слышать лишних «страхов и ахов».

— Муж тоже сразу был против, — говорит она, как есть. — Но я его убедила… точнее предупредила: «Неважно, что ты скажешь, будет так». Конечно, в семьях нужно советоваться, но я была уверена: роды пройдут хорошо. Хотя, когда у меня отошли воды, у него случилась паника: «Звоним в скорую». Я успокоила: сиди и не мешай, и он просто был рядом. Да, мне было больно, ходила из угла в угол, но это естественно.

Позже, когда начались схватки, приехала акушерка, с которой Елена заранее договорилась.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— К родам как-то готовились?

— Ходила на курсы совместных родов. Купила спирт для дезинфекции, марлю — и все, что может понадобиться медику, — там был небольшой список.

— А акушерку как нашли?

— Подруга рожала на дому: спросила у нее контакты женщины, которая ей помогала. Это вообще была не проблема, — продолжает собеседница. — Сейчас роды — одно из лучших воспоминаний в моей жизни. Я настолько слилась с этим состоянием, пыталась дышать. Сначала одним способом, потом вторым. Никто мне не командовал: рожала и получала кайф.

Через два года Елена снова узнала, что беременна. Вопрос, где рожать, даже не стоял.

— Даже муж был за, — смеется. — От родных уже тоже уже ничего не скрывали. Паниковали только врачи. На приеме я не сказала, что первого рожала дома, доктор возмущалась: «Как? Что вы творите?». Ничего! Абсолютно ничего плохого. Я ведь не нарушаю закон.

Сложность родителей, захотевших, чтобы малыш появится на свет дома, заключается в его регистрации. Делается это через суд.

— Я бы не сказала, что это проблематично, — парирует собеседница. — Подаешь заявление в ЗАГС, получаешь отказ. С отказом, заявлением и справкой от педиатра, что есть такой ребенок и с ним все в порядке, идешь в суд. Решаешь вопрос там, и снова в ЗАГС. На все у меня уходило не более двух месяцев.

Своим примером Елена никого не агитирует, но если узнает, что ждет третьего, снова останется дома.

У Оксаны, жительницы Витебска, для домашних родов была другая причина.

— У меня миопия высокой степени обоих глаз, поэтому гинекологи всегда пугали меня кесаревым сечением. Я же хотела родить естественным путем. Проблема легко решалась с помощью вертикальных родов, но, когда я стала на учет со вторым ребенком, врачи не разрешили. Мол, это ненормально и нецивилизованно. И никто даже внимания не обратил, что до этого я уже рожала вертикально, причем в больнице. Тогда я и решила — останусь дома, но на кесарево не пойду.

Роды начались в три утра и прошли спокойно. Когда все закончилось, супруг Оксаны вызвал скорую. Акушерка без лишних разговоров перерезала пуповину — и мама с дочкой поехали в больницу.

По словам Оксаны, в роддоме ее встретили уже без особой радости. Даже на ярлыке вместо фамилии написали — «домашние роды».

— Назавтра все улеглось, — вспоминает женщина. — На четвертые сутки нас выписали. И сейчас дочка гордится тем, что появилась на свет дома.

«Из 70 женщин, которые в прошлом году рожали дома и не обратились потом к медикам, детей потеряли три»

Решение рожать дома становится все более популярным. Все больше групп на данную тему появляется в соцсетях. В Минздраве от этого не в восторге.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Домашние роды опасны и для мамы, и для малыша, — говорит Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя». — В квартире нельзя в достаточном объеме проконтролировать состояние ребенка.

Во время родов, говорит медик, проблемы могут возникнуть в любой момент. Причем даже у абсолютно здоровой женщины. Это и кровотечение, и остановка у матери сердца или дыхания.

— Может случится и гипоксия плода, когда ребенку внутриутробно не хватает кислорода. И аспирация, когда околоплодные воды попадают в легкие малыша, — перечисляет специалист. — Кстати, в роддоме при заглатывании околоплодных вод новорожденному тут же оказывают помощь, и через 5−10 минут он чувствует себя отлично. А получится ли так быстро среагировать, у человека, который принимает роды на дому?

Для убедительности собеседница переходит к цифрам.

В 2016-м коэффициент младенческой смертности в стране составил 3,2 промилле. Проще говоря: во время родов в роддоме из тысячи детей погибали трое. Для сравнения, из 70 женщин, которые в прошлом году рожали дома и не обратились потом к медикам, детей потеряли три.

— При этом умирали малыши весом от двух килограммов и выше. Это не слабенькие 700-граммовые, а абсолютно жизнеспособные дети, у которых были все шансы на жизнь! — эмоционально отвечает Светлана Нагибович.

По данным медиков, в год в Беларуси на дому рожает примерно 0,1−0,01% от всех рожениц.

— Как-то я общалась с одной такой мамой. Говорит, у себя ей было комфортнее, — продолжает собеседница. — Но ведь у нас в роддомах теперь все условия! Вплоть до квартир. Женщина может выбрать, где рожать и у какого врача. Да и присутствовать при появлении малыша на свет могут хоть муж, хоть мама, хоть подруга…

— В некоторых странах Европы роды на дому — обычное дело.

— Особенно это популярно в Голландии. Но там женщины заблаговременно предупреждают врачей о родах. И как только процесс пошел, к дому приезжают две скорые. Одна — для мамы, вторая — для малыша. И дежурят у подъезда, пока женщина не родит, — рассказывает медик. — Я не знаю, почему в Нидерландах выбрали такую систему. Это ведь немалые деньги и ресурсы. Представьте, нужно забрать из перинатального центра акушерку и врача. И они 20 часов стоят только у одной пациентки. А что делать, если срочно понадобится кесарево сечение? Получится ли женщину мгновенно доставить в больницу? А ведь ребенок только около десяти минут может находиться на пуповине без сильных изменений головного мозга, а потом — погибает.

Такие случаи, как в Витебске, говорит специалист, в нашей стране случаются каждый год. Бывает, после домашних родов в больницы доставляют женщин с глубокими травмами наружных и внутренних половых путей. Медики потом часами стоят над ними в операционных. Пару лет назад, вспоминает Светлана Нагибович, привезли женщину с сильным кровотечением. Выхаживать ее пришлось два дня.

— При кровотечении, тромбоэмболии — это я говорю о самых грозных осложнениях акушерства — счет идет на минуты. Скорая может не успеть доехать. У врача просто не остается времени, чтобы подумать, как помочь. Нужно реагировать мгновенно. Но зачем создавать препятствия, которые мешают оказать пациентке квалифицированную помощь? — задается вопросом собеседница.

Как пояснили TUT.BY юристы, роды на дому законодательство не запрещает. Никто не может заставить женщину ехать в роддом — это нарушит ее конституционное право. Однако, подчеркивает Светлана Нагибович, за оказание акушерской медпомощи дома в частном порядке человеку грозит уголовная ответственность.

Кстати, коммерческие медцентры беременность ведут, но роды тоже не принимают.