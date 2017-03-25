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МИД Беларуси: действия правоохранителей 25 марта абсолютно адекватны

26.03.2017 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Действия правоохранительных органов во время несанкционированной уличной акции в Минске были абсолютно адекватными, говорится в комментарии начальника управления информации — пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, опубликованном в воскресенье.

"В условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы властям важно быть особенно бдительными, действовать на упреждение, а не "разгребать" последствия", — сказал Мирончик.

Он также отметил, что такой урок был извлечен из недавних терактов в ряде зарубежных городов, в частности, Лондоне, Берлине, Париже и других. "Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта", — сказал представитель МИД.

Он также добавил, что главной задачей силовых структур было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития с учетом имевшейся у правоохранителей информации о провокациях.

"Если же к месту мероприятия подвозят "коктейли Молотова", подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую акцию "мирной" язык не поворачивается", — подчеркнул Мирончик, добавив, что право белорусов на мирные собрания закреплено в Конституции страны. "Ключевое слово здесь — "мирные", — сказал пресс-секретарь МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Действия правоохранительных органов во время несанкционированной уличной акции в Минске были абсолютно адекватными, говорится...

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