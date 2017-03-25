﻿ В Гродно, в парк Жилибера, вышло 30 человек. Мэр города наблюдал за собравшимися издалека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гродно, в парк Жилибера, вышло 30 человек. Мэр города наблюдал за собравшимися издалека

26.03.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

26 марта гродненцы собрались в парке Жилибера. Акция длилась всего 45 минут. Люди обсуждали задержания в Минске 25 марта, низкие зарплаты и декрет № 3. За происходящим следили сотрудники правоохранительных органов в штатском. Они снимали участников собрания на видеокамеры. Также за собравшимися издалека наблюдал мэр Гродно Мечислав Гой, который со своими замами прогуливался по периметру парка.


Среди собравшихся была молодежь, мамы с детьми и пенсионеры. Между собой люди осуждали зарплаты и то, что в регионе проблематично найти работу. Рассказывали друг другу истории своих друзей и знакомых.

Один из присутствующих, 20-летний молодой человек, рассказал о том, что после минувшего «Марша нетунеядцев», который прошел в Гродно 15 марта, его вызывали в администрацию колледжа, где он учится, и грозили отчислением за участие в несанкционированном митинге.



Через какое-то время к собравшимся подошли два сотрудника милиции в форме, которые через громкоговоритель предупредили людей, что акция несанкционированная, и предложили всем разойтись, пообещав, что в противном случае будут к ним «будут применены физическая сила и спецсредства».


Люди стали спорить с представителями власти и не расходились, говоря о том, что это не акция, а они просто собрались поговорить. Милиционеры ушли, однако вернулись через 15 минут, повторив свои требования. Люди решили расходиться, чтобы не быть задержанными.


В это время по периметру парка гулял мэр Гродно Мечислав Гой, который наблюдал за собравшимися издалека.

Напомним, вчера, 25 марта, в Гродно прошел санкционированный властями, впервые за 15 лет, митинг, на который собралось около 200 человек. Гродненская акция прошла без эксцессов и задержаний в Коложском парке, который располагается вдалеке от центральных улиц. Гродненский горисполком согласовал проведение массового мероприятия в формате пикета и без шествия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 марта гродненцы собрались в парке Жилибера. Акция длилась всего 45 минут. Люди обсуждали задержания в Минске 25 марта, низкие зарплаты и декрет № 3. За происходящим...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Марш нетунеядцев" в Бобруйске продлился полчаса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика