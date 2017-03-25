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В Гродно, в парк Жилибера, вышло 30 человек. Мэр города наблюдал за собравшимися издалека
26.03.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by
26 марта гродненцы собрались в парке Жилибера. Акция длилась всего 45 минут. Люди обсуждали задержания в Минске 25 марта, низкие зарплаты и декрет № 3. За происходящим следили сотрудники правоохранительных органов в штатском. Они снимали участников собрания на видеокамеры. Также за собравшимися издалека наблюдал мэр Гродно Мечислав Гой, который со своими замами прогуливался по периметру парка.
Среди собравшихся была молодежь, мамы с детьми и пенсионеры. Между собой люди осуждали зарплаты и то, что в регионе проблематично найти работу. Рассказывали друг другу истории своих друзей и знакомых.
Один из присутствующих, 20-летний молодой человек, рассказал о том, что после минувшего «Марша нетунеядцев»,
Через какое-то время к собравшимся подошли два сотрудника милиции в форме, которые через громкоговоритель предупредили людей, что акция несанкционированная, и предложили всем разойтись, пообещав, что в противном случае будут к ним «будут применены физическая сила и спецсредства».
Люди стали спорить с представителями власти и не расходились, говоря о том, что это не акция, а они просто собрались поговорить. Милиционеры ушли, однако вернулись через 15 минут, повторив свои требования. Люди решили расходиться, чтобы не быть
В это время по периметру парка гулял мэр Гродно Мечислав Гой, который наблюдал за собравшимися издалека.
Напомним, вчера, 25 марта, в Гродно прошел санкционированный властями, впервые за 15 лет, митинг, на который собралось
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26 марта гродненцы собрались в парке Жилибера. Акция длилась всего 45 минут. Люди обсуждали задержания в Минске 25 марта, низкие зарплаты и декрет № 3. За происходящим...
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