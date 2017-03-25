В Беларусь на выставку лошадей приехали лучшие представители своих пород. По их названиям можно изучать не только географию, но и историю дружбы человека и коня, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Чтобы участвовать в джигитовке, лошадь должна быть послушной и смелой , не бояться ярких вспышек и острых шашек. Ведь в бою могло быть всякое.

«Любой всадник с любой лошадью должен знать, что у лошади мышление табунное. Совет всем начинающим и вообще всем всадникам, которые хотят войти в непосредственный контакт и наладить общение с лошадью, - съездите в табун и понаблюдайте, как ведут себя лошади в табуне», - говорит руководитель казачьего конноспортивного клуба Руслан Алиев.

На международную выставку привезли около полусотни лошадей. Самые маленькие в мире уэльские и шетлендские пони, большие першероны и советские тяжеловозы. Некоторые породы в Беларусь привезли впервые.

«В этом году приехала новая порода лошадей – торийская, это эстонская национальная порода. До сих пор ее у нас еще не было. Также приехали шайры и очень интересный фризы из Франции», - делится организатор международной выставки лошадей Константин Диляртас.

На манеж вышли и лошади с «историей». Пафосу - 18 лет, он ветеран шоу-программ. Когда родился, заводчики думали, жеребенок не выживет. Но Елена Бунас его выкупила и воспитала. Пафос служил в цирке, участвовал в сотнях выступлений.

«Он мне все время показывает, что нужно делать, все время предлагает свое. Иногда приходится с этим мириться. Иногда хвалить, потому что множество трюков ему самому пришло в голову», - говорит хозяйка Пафоса Елена Бунас.

Сюрпризом для зрителей стал номер с участием чистокровного испанца менорки. На манеже с ним выступали сразу восемь танцовщиц.

Зрители могли выбрать самую, на их взгляд, красивую и смелую лошадь, а также лучший номер. Для этого было организовано специальное интернет-голосование.