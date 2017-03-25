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Сама грация от гривы до копыт: в Минске устроили выставку лошадей
26.03.2017 15:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларусь на
Чтобы участвовать в джигитовке, лошадь должна быть
На международную выставку привезли около полусотни лошадей. Самые маленькие в мире уэльские и шетлендские пони, большие першероны и советские тяжеловозы. Некоторые породы в Беларусь привезли впервые.
На манеж вышли и лошади с «историей». Пафосу - 18 лет, он ветеран шоу-программ. Когда родился, заводчики думали, жеребенок не выживет. Но Елена Бунас его выкупила и воспитала. Пафос служил в цирке, участвовал в сотнях выступлений.
«Он мне все время показывает, что нужно делать, все время предлагает свое. Иногда приходится с этим мириться. Иногда хвалить, потому что множество трюков ему самому пришло в голову», - говорит хозяйка Пафоса Елена Бунас.
Зрители могли выбрать самую, на их взгляд, красивую и смелую лошадь, а также лучший номер. Для этого было организовано специальное интернет-голосование.
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На шоу привезли несколько десятков лошадей разных пород из разных стран - уэльские пони, мощные тяжеловозы и роскошные вороные менорки.
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