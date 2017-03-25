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Состояние Некляева оценивается как удовлетворительное

26.03.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Состояние поэта и экс-кандидата в президенты Беларуси на выборах 2010 года Владимира Некляева удовлетворительное, заявили в субботу в социальных сетях и СМИ его знакомые.

Состояние Некляева оценивается как удовлетворительное
© Sputnik / Виктор Толочко
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Некляев был задержан в ночь с пятницы на субботу, сотрудники правоохранительных органов сняли его с поезда Варшава — Минск и доставили в ИВС Ленинского РУВД Бреста. Позже поэту стало плохо, его доставили в брестскую больницу скорой помощи, где диагностировали гипертонический криз.

В воскресенье Некляев продолжает оставаться в больнице. Посетившие политика знакомые заявляют, что его состояние оценивается как удовлетворительное и не теряют оптимизма.

Комментариев в областной больнице в воскресенье Sputnik не удалось получить — медики не комментируют информацию о самочувствии поэта.

Некляева как одного из инициаторов проведения в Минске уличной акции 25 марта, должны доставить в столицу для суда по обвинению в нарушении закона "О массовых мероприятиях".

Поэту Владимиру Некляеву 70 лет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Медики не дают комментариев о состоянии поэта, однако посетившие его знакомые полны оптимизма.

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