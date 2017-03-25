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Состояние Некляева оценивается как удовлетворительное
26.03.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Состояние поэта и экс-кандидата в президенты Беларуси на выборах 2010 года Владимира Некляева удовлетворительное, заявили в субботу в социальных сетях и СМИ его знакомые.
© Sputnik / Виктор Толочко
Некляев
В воскресенье Некляев продолжает оставаться в больнице. Посетившие политика знакомые заявляют, что его состояние оценивается как удовлетворительное и не теряют оптимизма.
Комментариев в областной больнице в воскресенье Sputnik не удалось получить — медики не комментируют информацию о самочувствии поэта.
Некляева как одного из инициаторов проведения в Минске уличной акции 25 марта, должны доставить в столицу для суда по обвинению в нарушении закона "О массовых мероприятиях".
Поэту Владимиру Некляеву 70 лет.
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Медики не дают комментариев о состоянии поэта, однако посетившие его знакомые полны оптимизма.
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