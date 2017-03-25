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Тело Ким Чен Нама куда-то увезли из больницы Куала-Лумпура
26.03.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Тело брата главы КНДР Ким Чен Ына, Ким Чен Нама, убитого в ходе покушения 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, было перевезено из больницы в другое место, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в медицинских кругах.
О том, куда и зачем было перевезено тело, агентство не сообщает.
Покушение на Ким Чен Нама
Позже был установлен яд, которым был убит Ким Чен Нам: им оказалось боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия (VX, "Ви-Экс").
Ранее в воскресенье сотрудникам полиции Малайзии впервые был открыт доступ на территорию посольства КНДР в Куала-Лумпуре в связи с проведением расследования дела об убийстве Ким Чен Нама. Следственные органы предполагают, что в посольстве могут укрываться трое подозреваемых в убийстве. Более подробной информации о проведенном в посольстве Северной Кореи расследовании СМИ пока не располагают.
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По информации следствия, убийцы брата северокорейского лидера могут скрываться в посольстве Северной Кореи в Малайзии.
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