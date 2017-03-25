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Спецслужбы Беларуси предотвратили вылазку «легионеров»

26.03.2017 21:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании пары десятков вооруженных боевиков, которые хотели проверить систему безопасности республики на прочность, передает телеканал «МИР 24».

Спустя некоторое время появились детали. Речь, как выяснилось, идет о националистах из организации «Белый легион». В их квартирах силовики провели обыски, обнаружили экстремистскую литературу и оружие. Кроме того, схрон боеприпасов нашли и в Минской области недалеко от столицы.

«Это герметично упакованные с помощью полиэтилена куски нарезанной арматуры, а также две пластиковые столитровые емкости. В одной емкости находилась также кусками нарезанная арматура, во второй взрывные устройства: шесть гранат, три из них Ф-1, еще три РГД-6 и шесть запалов к этим боеприпасам», - уточнил заместитель начальника взрывотехнического центра МВД Беларуси Владимир Мукосеев.

В Комитете госбезопасности Беларуси напомнили: группа «Белый легион» существовала еще в 1990-е. Боевики прорывали кордоны милиции, участвовали в беспорядках вместе с украинскими радикалами в 1996 году, забрасывали милицию камнями в 1999-м. Потом организация самораспустилась. Но, как в итоге выяснилось, «Легион» лишь залег на дно. По факту боевики тренировались в специальных лагерях в Беларуси и за границей.

Во время допросов один из «легионеров» признался - они готовились к участию в митинге 25 марта. После чего президент Лукашенко на совещании по безопасности подчеркнул: «Украинского варианта в Беларуси не будет».

«Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране, и мы ничего и никого не боимся. Если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей. Если кто-то хочет этого (пусть мизер в обществе, но такие есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку», - заявил президент Беларуси.

Призывать к порядку пришлось уже в субботу. Несмотря на тревожный фон и на предупреждения о том, что любое несанкционированное собрание будет признано незаконным, была попытка провести акцию протеста - так называемый «День воли». Митингующих уже ждали сотрудники милиции. Улицу перекрыл ОМОН. По громкоговорителям еще раз предупредили, что собрание - незаконно. Самых активных участников акции в итоге задерживали. Силовики подчеркивают - все было сделано для обеспечения безопасности.

 
 
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Националисты хотели устроить массовые беспорядки в Минске. При обыске у радикалов нашли оружие.

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