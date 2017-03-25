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Спецслужбы Беларуси предотвратили вылазку «легионеров»
26.03.2017 21:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании пары десятков вооруженных боевиков, которые хотели проверить систему безопасности республики на прочность, передает телеканал «МИР 24».
Спустя некоторое время появились детали. Речь, как выяснилось, идет о националистах из организации
В Комитете госбезопасности Беларуси напомнили: группа «Белый легион» существовала еще в 1990-е. Боевики прорывали кордоны милиции, участвовали в беспорядках вместе с украинскими радикалами в 1996 году, забрасывали милицию камнями в 1999-м. Потом организация самораспустилась. Но, как в итоге выяснилось, «Легион» лишь залег на дно. По факту боевики тренировались в специальных лагерях в Беларуси и за границей.
Во время допросов один из «легионеров» признался - они готовились к участию в митинге 25 марта. После чего президент Лукашенко
Призывать к порядку пришлось уже в субботу. Несмотря на тревожный фон и на предупреждения о том, что любое несанкционированное собрание будет признано незаконным, была попытка провести
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Националисты хотели устроить массовые беспорядки в Минске. При обыске у радикалов нашли оружие.
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