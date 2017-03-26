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Министр здравоохранения: зарплата в 500 долларов - реальна, проблема с врачами будет решена
26.03.2017 22:08 — Новости Общества | Tut.by
Проблема нехватки медперсонала будет решена, зарплата в 500 долларов для врачей — реальна, 20 минут на прием терапевта — вполне достаточно для того, чтобы осмотреть человека, поставить ему правильный диагноз и назначить лечение. Об этом новый министр здравоохранения Валерий Малашко заявил сегодня в программе «Главный эфир» на
Три цитаты с обещаниями министра здравоохранения.
Зарплата врачей в 500 долларов — реальна
Сегодня действительно критикуется уровень заработной платы. Он не очень высок. Но мы работаем в этом направлении: мотивационные точки роста определены.
Поэтому задача, поставленная президентом, по зарплате в пятьсот долларов достижима и в системе здравоохранения.
Нехватки медперсонала скоро не будет
Мы давно занимались вопросом кадровой политики. Сегодня выпуск медицинских университетов позволит полностью укомплектовать врачебным персоналом, как первичное звено, так и высокотехнологичные центры .
В среднем медицинском персонале сегодня дефицит испытывает только Минск. В ряде профильных колледжей мы даже уменьшили подготовку таких специалистов. Поэтому мы не видим серьезных проблем в кадровом обеспечении учреждений здравоохранения.
Двадцать минут на прием достаточно
На первичный прием врачу-терапевту отводится 20 минут. И этого времени вполне достаточно, чтобы разобраться в ситуации, определить тактику лечения, маршрут диагностических исследований, консультаций узких специалистов и постановки диагноза.
Поскольку врач принимает пациентов со своего участка, то он должен знать людей, их болезни, семейную обстановку и факторы риска.
А в период эпидемий Министерство здравоохранения принимает экстренные меры и направляет в поликлиники интернов и врачей стационаров.
Менять стандарты обслуживания мы не планируем.
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Проблема нехватки медперсонала будет решена, зарплата в 500 долларов для врачей - реальна, 20 минут на прием терапевта - вполне достаточно для того, чтобы осмотреть...
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