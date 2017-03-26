Проблема нехватки медперсонала будет решена, зарплата в 500 долларов для врачей — реальна, 20 минут на прием терапевта — вполне достаточно для того, чтобы осмотреть человека, поставить ему правильный диагноз и назначить лечение. Об этом новый министр здравоохранения Валерий Малашко заявил сегодня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» .

Три цитаты с обещаниями министра здравоохранения.



Министр здравоохранения Валерий Малашко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зарплата врачей в 500 долларов — реальна

Сегодня действительно критикуется уровень заработной платы. Он не очень высок. Но мы работаем в этом направлении: мотивационные точки роста определены.

Поэтому задача, поставленная президентом, по зарплате в пятьсот долларов достижима и в системе здравоохранения.

Нехватки медперсонала скоро не будет

Мы давно занимались вопросом кадровой политики. Сегодня выпуск медицинских университетов позволит полностью укомплектовать врачебным персоналом, как первичное звено, так и высокотехнологичные центры .

В среднем медицинском персонале сегодня дефицит испытывает только Минск. В ряде профильных колледжей мы даже уменьшили подготовку таких специалистов. Поэтому мы не видим серьезных проблем в кадровом обеспечении учреждений здравоохранения.

Двадцать минут на прием достаточно

На первичный прием врачу-терапевту отводится 20 минут. И этого времени вполне достаточно, чтобы разобраться в ситуации, определить тактику лечения, маршрут диагностических исследований, консультаций узких специалистов и постановки диагноза.

Поскольку врач принимает пациентов со своего участка, то он должен знать людей, их болезни, семейную обстановку и факторы риска.

А в период эпидемий Министерство здравоохранения принимает экстренные меры и направляет в поликлиники интернов и врачей стационаров.

Менять стандарты обслуживания мы не планируем.