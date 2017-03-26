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Директор аэропорта Минск: лоукост-компании просятся к нам

26.03.2017 22:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Европейские лоукост-компании просятся в Беларусь, однако им отказывают, заявил в эфире телеканала СТВ директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян.

Лоукост-авиаперевозчики не летают из белорусской столицы, из-за чего некоторые любители бюджетных путешествий предпочитают летать из Вильнюса, Варшавы или Киева.

Директор аэропорта Минск: лоукост-компании просятся к нам
© Sputnik / Мария Амелина
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Как заметил Меликян, планов по копированию модели работы аэропорта Вильнюса у "Минска" нет.

"В Вильнюсе нет своей базовой авиакомпании, поэтому они вынуждены привлекать всех перевозчиков. Лишь бы летали. У них нет транзита", — сказал директор аэропорта.

По словам Меликяна, лоукост-компании хотели прийти на белорусский рынок.

"У них дешевые билеты, все хорошо, но лоукост-компании зарабатывают на другом: на багаже, на услугах, которые оказывают на борту самолета за дополнительную плату. Они просятся, но мы им предлагаем те же услуги, которые оказываем другим авиакомпаниям. Но они говорят: "Нет, давайте мы будем зарабатывать на багаже". Тогда уже я говорю им "нет", — заявил директор национального аэропорта.

В стандарты минского аэропорта модель работы лоукост-компаний не вписывается: "Минск" хочет, чтобы в стоимость билета входили 20 килограммов багажа и восемь — ручной клади.

"И не надо людей мучить, не надо из них делать каких-то изгоев. Я считаю, что наш народ должен получать высококачественную услугу", — заключил Меликян.

Лоукост-компании снижают стоимость своих услуг за счет отсутствия бесплатного провоза багажа и отказа от ряда иных услуг. Все дополнительные услуги оказываются ими платно, а в случае отказа от багажа перелеты по Европе на лоукостах стоят от десяти евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный аэропорт не хочет копировать модель работы вильнюсской воздушной гавани.

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