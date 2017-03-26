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Глава Минздрава рассказал о планах по развитию здравоохранения

26.03.2017 21:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Беларусь будет развивать не только высокотехнологическую медицину, но и первичный уровень оказания медпомощи, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр здравоохранения республики Валерий Малашко.

Малашко был назначен главой Минздрава 27 января этого года, до этого месяц он занимал пост министра труда и соцзащиты. После вступления в должность в республиканских СМИ министр еще не выступал.

Глава Минздрава рассказал о планах по развитию здравоохранения
© Sputnik / Марина Серебрякова
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"Белорусское здравоохранение имеет очевидные успехи, и они связано с медико-демографическими характеристиками по прошлому году", — заявил Малашко и привел в пример удачные показатели по рождаемости, смертности и ряд других факторов.

По словам министра, успехи в отечественной медицине связаны не только с усилиями медиков, но и с государственной политикой в социальной сфере.

Белорусское здравоохранение планирует дальше развивать высокотехнологические методы лечения — в области кардиологии, онкологии, а также в некоторых других.

"Но не только с развитием высоких технологий связываем наше развитие, но и с первичным уровнем, врачами общей практики", — поделился министр.

Малашко также сообщил о том, что проблем с кадрами отечественная медицина не испытывает. "Поставленную задачу в достижение средней зарплаты в 500 долларов тоже возможно выполнить в здравоохранении", — заверил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Малашко отметил, что достижения в медицине связаны не только с трудом медиков, но и с государственной политикой.

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