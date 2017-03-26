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Партию спрятанного в бананах кокаина изъяла полиция Испании
26.03.2017 21:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Испанская полиция изъяла 17-килограммовую партию кокаина, которая была спрятана в бутафорских бананах, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
© Фото: ГКСЭ Беларуси
Перевозчики спрятали наркотик в резиновых бананах, выглядящих как настоящие. "Бананы" были упакованы в коробки с настоящими фруктами. В общей сложности было обнаружено 57 "фруктов", начиненных кокаином.
В ходе спецоперации, которая проходила в Валенсии, полицейские задержали двух граждан Испании, также был взят под стражу еще один подозреваемый-итальянец. Проводятся проверки.
Как отметила полиция, сотрудники правоохранительных органов провели специальный тест, который подтвердил наличие кокаина в бутафорских фруктах.
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Полицейские использовали специальный тест, с помощью которого в ящиках с фруктами и был обнаружен наркотик.
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