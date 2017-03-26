МИНСК, 26 мар — Sputnik. Испанская полиция изъяла 17-килограммовую партию кокаина, которая была спрятана в бутафорских бананах, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.



© Фото: ГКСЭ Беларуси Оршанец продавал в Минске привезенный из России гашиш

Перевозчики спрятали наркотик в резиновых бананах, выглядящих как настоящие. "Бананы" были упакованы в коробки с настоящими фруктами. В общей сложности было обнаружено 57 "фруктов", начиненных кокаином.

В ходе спецоперации, которая проходила в Валенсии, полицейские задержали двух граждан Испании, также был взят под стражу еще один подозреваемый-итальянец. Проводятся проверки.

Как отметила полиция, сотрудники правоохранительных органов провели специальный тест, который подтвердил наличие кокаина в бутафорских фруктах.