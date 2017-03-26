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ОНТ: милиция была вынуждена ответить на нарушение закона на Дне Воли

26.03.2017 20:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Ситуацию вокруг прошедшей накануне в Минске несанкционированной уличной акции в честь Дня Воли прокомментировали в эфире телеканала ОНТ.

Не санкционированная городскими властями акция прошла в субботу в белорусской столице, многих участников доставили в РУВД Минска, большая часть из них была отпущена в тот же вечер.

ОНТ: милиция была вынуждена ответить на нарушение закона на Дне Воли
© Sputnik / Виктор Толочко
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В эфире телеканала ОНТ вечером в воскресенье ведущий программы "Контуры" Илья Колосов напомнил о том, что все заявители акции отозвали свои заявки из Мингорисполкома, а участники самого митинга предпочли не предложенный властями маршрут к площади Бангалор, а пройти по проспекту Независимости.

"После неоднократных устных предупреждений правоохранительные органы были вынуждены отреагировать на нарушение закона", — отметил ведущий ОНТ.

Сообщил телеканал и о прошедших в воскресенье митингах. "В воскресенье акции были совсем малочисленны — не вышел практически никто", — добавили в эфире.

Как заявил в эфире программы директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин, белорусская оппозиция не скрывает своих целей.

"Это — захват власти в государстве. Я говорю о деструктивной оппозиции", — отметил Палагин.

По мнению политолога, позиция белорусского руководства и силовиков "ясна и понятна". "На самом деле, это — очень большая победа, потому что импотенция власти приводит к тому, что произошло в Украине", — уточнил эксперт.

Палагин отметил, что участникам акции в Минске необходимо было обострить ситуацию с милицией, чтобы растиражировать ее и призвать Запад к прекращению диалога с Беларусью и возвращению санкций.

В субботу белорусские телеканалы сообщали о найденных в машине у станции метро "Академия наук" "коктейлях Молотова", растяжках и других атрибутах. На протяжении всей недели силовые структуры задерживали подозреваемых в организации массовых беспорядков.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению приглашенного телеканалом политолога, оппозиция в республике не скрывает своих целей и хочет захватить власть в стране.

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