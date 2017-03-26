|
ОНТ: милиция была вынуждена ответить на нарушение закона на Дне Воли
26.03.2017 20:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Ситуацию вокруг прошедшей накануне в Минске несанкционированной уличной акции в честь Дня Воли прокомментировали в эфире телеканала ОНТ.
Не санкционированная городскими властями акция
© Sputnik / Виктор Толочко
В эфире телеканала ОНТ вечером в воскресенье ведущий программы "Контуры" Илья Колосов напомнил о том, что все заявители акции отозвали свои заявки из Мингорисполкома, а участники самого митинга предпочли не предложенный властями маршрут к площади Бангалор, а пройти по проспекту Независимости.
"После неоднократных устных предупреждений правоохранительные органы были вынуждены отреагировать на нарушение закона", — отметил ведущий ОНТ.
Сообщил телеканал и о прошедших в воскресенье митингах. "В воскресенье акции были совсем малочисленны — не вышел практически никто", — добавили в эфире.
Как заявил в эфире программы директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин, белорусская оппозиция не скрывает своих целей.
"Это — захват власти в государстве. Я говорю о деструктивной оппозиции", — отметил Палагин.
По мнению политолога, позиция белорусского руководства и силовиков "ясна и понятна". "На самом деле, это — очень большая победа, потому что импотенция власти приводит к тому, что произошло в Украине", — уточнил эксперт.
Палагин отметил, что участникам акции в Минске необходимо было обострить ситуацию с милицией, чтобы растиражировать ее и призвать Запад к прекращению диалога с Беларусью и возвращению санкций.
В субботу белорусские телеканалы сообщали о найденных в машине у станции метро "Академия наук"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению приглашенного телеканалом политолога, оппозиция в республике не скрывает своих целей и хочет захватить власть в стране.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии