БРЕСТ, 26 мар – Sputnik. На встречу в Брест, приуроченную к 45-летию Поста Памяти у Вечного огня Брестской крепости, приехали юнармейцы городов героев и городов – участников международного миротворческого движения "Академия мира и детской дипломатии".

Слет организован Брестским горисполком и ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи" при поддержке мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина. Он проходит с 26 по 30 марта. На встрече присутствуют участники из Бреста, Минска, Витебска, Могилева, Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Нелидово, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска и Тулы.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Почетный караул из Минска

"Мы очень серьезно готовились к встрече, еще больше планировали. Я думаю, что она останется незабываемой для ребят. Мы принимаем 13 делегаций из 13 городов. Здесь присутствуют делегации всех городов-героев Российской Федерации, делегации из Витебска, Могилева, две делегации из Минска. К сожалению, не приехали две делегации из Украины: из Одессы и Киева", – рассказал начальник отдела образования Брестского горисполкома Анатолий Носков.

Юнармейцев ждет насыщенная программа. В понедельник пройдет торжественный митинг, на котором участники покажут свой ритуал несения Вахты памяти. Запланированы несколько экскурсий и международная педагогическая конференция "Педагоги за мир и взаимопонимание: теория и опыт миротворческого движения и формирования толерантности у учащейся молодежи в интересах поддержания мира на земле".

От Заполярья до Черного моря

Из Мурманска в Брест приехали семь человек – пять детей и двое сопровождающих. Они представляют городской центр патриотического воспитания "Юная гвардия".

"У нас Пост №1, в отличие от Бреста, не может быть круглогодичным, потому что Мурманск находится за полярным кругом, а там очень сильные ветра. У нас существует множество мемориалов, но основной – "памятник Алеше" или мемориал "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны", где сейчас горит Вечный огонь. Караул там стоит не больше 3-5 минут, это самая высокая точка города и там очень пронизывающий ветер", – поделился руководитель делегации из Мурманска Михаил Яценко.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Пост №1 был образован в марте 1972 года при Брестском городском доме пионеров и школьников, сейчас это ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи"

Мурманский Пост существует всего два года. Мурманчане впервые выступают на слете международного уровня, до этого ездили только по России.

"Сейчас в нашем городе появляется очень много кадетских классов, открылась кадетская школа. В Североморске у нас появился кадетский корпус. То есть пошла активная массовая работа по патриотическому воспитанию и на городском уровне", – сообщил Михаил Яценко.

Севастопольский Пост №1 представляет делегация из шести человек.

"Пост находится на площади Нахимова у мемориальной стены защитников второй обороны Севастополя. Он был образован 9 мая 1963 года, то есть он на год моложе брестского. Стоят все школы города. В караул заступает 21 человек. У нас есть традиция, которая появилась в 1999 году после того, как у мемориальной стены был зажжен Вечный огонь. Прежде чем заступить на пост, ребята делают перед ним огнем коленопреклонение", – рассказал руководитель делегации, заместитель директора школы №8 министерства обороны Российской Федерации Виктор Игнатенко.

Специфика службы в севастопольском карауле заключается в том, что летом в городе очень жарко. По этой причине постовцы уходят на вынужденный летний перерыв.

"Парни стоят с автоматами, а девчонки – без оружия. С ними постоянно находится разводящий, который стоит в стороне, наблюдает за их действиями, оказывает помощь, потому что у нас все таки жара и часто ребята от определенного напряжения падают в обморок", – поделился Виктор Игнатенко.

Из Санкт-Петербурга также приехали шесть человек: пять парней и одна девушка.

"Наша Вахта памяти возникла три года назад под впечатлением от посещения Бреста пять лет назад. Тогда мы впервые приехали сюда на 40-летие Поста №1. Поскольку в Санкт-Петербурге нет постоянного Поста, ребятам очень понравилось и один из представителей делегации эту идею воплотил в жизнь. Теперь мы несем вахту в дни воинской славы и на торжественных мероприятиях у себя в Приморском районе", – объяснил руководитель делегации Юрий Козлов.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Нашивка участника почетного поста

История объединения участников Вахты Памяти в Брестской крепости началась в канун 28-летия освобождения Брестчины и Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Приказ о создании Поста № 1 при Брестском городском доме пионеров и школьников был подписан 4 марта 1972 года. Уже 9 мая 1972 года на Вахту заступила первая смена юнармейцев. Через военно-патриотическую школу Поста Памяти прошло уже не одно поколение брестчан – более 91 тысячи старшеклассников Бреста.