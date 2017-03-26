Европейские и американские политики сразу же заявили о недопустимости подавления мирных протестов. Они требовали отпустить всех задержанных во время Дня Воли и «Маршей нетунеядцев», а депутат Европарламента пригрозил возобновлением санкций. МИД Беларуси в воскресенье ответил на упреки.
25 марта, в Куропатах организовали субботник: здесь наводили порядок, убирали сухие ветки и бревна представители ФПБ, «Белой Руси» и БРСМ и лично министр культуры Беларуси Борис Светлов (правда, он не стал с нами общаться). «Я бы хотел, чтобы мы не забывали. Чтобы мы помнили свою историю. Потому что если мы ее не помним — значит, она повторяется. Чтобы было светлое будущее, надо помнить о прошлом, каким бы оно ни было», — говорят о трагедии участники акции. Некоторые уверены, что «лучше здесь что-то делать, чем где-то там кричать» (вероятно, имея в виду акции протеста).
Снимок дедушки с тростью, которого задерживают трое омоновцев на акции в День Воли в Минске, разошлась по медиа и социальным сетям. Мы нашли героя иллюстрации и узнали, что ему все-таки удалось избежать задержания. Так кто же этот дедушка?
Обязательно прочтите мнение Юрия Дракохруста о том, что произошло в Минске 25 марта. Действия властей, по его мнению, потрясали не только крайней жестокостью, но полной, на первый взгляд, абсурдностью. Реакция была «заточена» под предотвращение Майдана, революции, свержения власти. «Настроя учинить нечто подобное 25 марта не было ни у потенциальных организаторов, ни у потенциальных участников. В отличие от 2006 и 2010 годов не звучало, что „все решится 25 марта“. Но у власти была своя логика».
Поговорили со студентом БГУ из Мозамбика. Мы заметили его на конкурсе Mister International BSU. Тогда Сиака вышел на сцену в вышиванке и играл Aint No Sunshine. В беседе выяснили, что парень далеко не всех белорусских девушек считает красивыми, а еще узнали, откуда же у него вышиванка.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
У нас очередной выпуск проекта «Легионеры». Его новым героем стал эстонский футболист Артур Пикк. 24-летний защитник борисовского БАТЭ рассказал нам о своих белорусских корнях, объяснил, почему вступление в Евросоюз стало благом для Эстонии, и признался, что «маленькие городки напоминают ему путешествие в СССР».
Еще о спорте: встретились с экс-тренером сборной Беларуси по хоккею Эдуардом Занковцом, возглавившим астанинский «Барыс» по ходу сезона. Он рассказал нам о суровой казахстанской зиме, Нурсултане Назарбаеве, который не заглядывает к хоккеистам в раздевалку с напутственным словом, и тепличных условиях для белорусских хоккеистов — «в определенный момент отдельные игроки получали больше, чем заслуживали».
Здесь — наш заключительный материал по итогам поездки в Крым к его третьей годовщине в составе России. Что стало с туризмом на спорном полуострове? К чему готовиться, если решил отдохнуть в Крыму? Как себя чувствует здесь турбизнес?
Случай в Витебске, где 17 февраля в результате родов на дому погибла новорожденная девочка, заставил вспомнить о проблеме домашних родов (законодательство их, кстати, не запрещает). Некоторые будущие мамы уверены: дома и стены помогают. Позиция же врачей — это опасно! Вдруг откроется кровотечение или понадобится кесарево сечение, счет пойдет на минуты. Роженицу могут просто не успеть довезти до больницы. Мы выслушали и тех, и других.
И пока мы будем собирать для вас все новости очередного, обещающего быть нелегким, дня, вы расслабьтесь — и посмотрите на белорусских инстадевочек, которые вряд ли ходят на марши нетунеядцев, так как очень неплохо зарабатывают снимками роскошных фигур, шикарных нарядов, отдыха, путешествий и пляжей. В общем, тем, что может вызывать и восторг, и зависть. Эдакая идеальная жизнь.
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