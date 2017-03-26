Доброе утро!

Прошедшие выходные были очень тяжелыми: и морально, и физически, и для нас, журналистов, и для многих других граждан страны. Есть о чем рассказать и что обсудить. Наливайте в чашки кофе, отрезайте кусочек сыра — кстати, посмотрите, что говорит об «итальянских» сырах, которые предлагают белорусские производители, шеф-повар итальянского «мишленовского» ресторана , — и читайте наш обзор всего самого важного и интересного.





ВАЖНОЕ

В Беларуси отметили День Воли — 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Праздник не отмечается на официальном уровне. В Минске и других белорусских городах прошли приуроченные к Дню Воли акции: где-то они они были санкционированы, где-то — запрещены властями. Самая массовая ожидалась в Минске, и уже утром в субботу на трассах в направлении столицы Минска дежурят ГАИ и автоматчики. В центр подтянули автозаки">дежурили ГАИ и автоматчики. В парке Дружбы народов во время, предложенное властями, были только милиция и журналисты гостелеканалов , не разрешенная же акция прошла позже и в районе площади Якуба Коласа, без участия лидеров оппозиции (Николая Статкевича, кстати, до сих пор ищут жена и соратники — силовики говорят, что его не задерживали , а человек исчез), собрала несколько тысяч человек и закончилась силовым разгоном ( посмотрите, как это выглядело с высоты , и вот много ярких «говорящих» фото) , были жестко задержаны более 700 человек: некоторых отпустили, некоторых оставили в ИВС.

В воскресенье люди снова собрались в центре Минска — в знак солидарности с задержанными накануне участниками Дня Воли. Вчера были задержаны еще десятки человек. В регионах люди тоже попытались собраться на акции против задержаний в День Воли — но и эти попытки были пресечены милицией.

Сегодня будут суды — а здесь краткий пересказ всего-всего произошедшего .





Европейские и американские политики сразу же заявили о недопустимости подавления мирных протестов. Они требовали отпустить всех задержанных во время Дня Воли и «Маршей нетунеядцев», а депутат Европарламента пригрозил возобновлением санкций. МИД Беларуси в воскресенье ответил на упреки.

Акции протеста, но уже против коррупции, в выходные прошли по всей России — там задержаны сотни человек. На акции в Москве распылили слезоточивый газ . Поводом для митингов стало расследование Навального и его фонда о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.





25 марта, в Куропатах организовали субботник : здесь наводили порядок, убирали сухие ветки и бревна представители ФПБ, «Белой Руси» и БРСМ и лично министр культуры Беларуси Борис Светлов (правда, он не стал с нами общаться). «Я бы хотел, чтобы мы не забывали. Чтобы мы помнили свою историю. Потому что если мы ее не помним — значит, она повторяется. Чтобы было светлое будущее, надо помнить о прошлом, каким бы оно ни было», — говорят о трагедии участники акции. Некоторые уверены, что «лучше здесь что-то делать, чем где-то там кричать» (вероятно, имея в виду акции протеста ).

Минтруда предложило ввести страховки от безработицы, чтобы потерявшие работу белорусы полгода могли получать 60% от своей зарплаты. В переходный период хотят повысить пособие по безработице до бюджета прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY разобрался, когда это будет и как станет работать .

А еще в Беларусь пришли первые 600 тысяч баррелей иранской нефти. Ее планируют переработать на НПЗ в Мозыре.

Двадцать семь стран — членов Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем блока без Великобритании. Великобритания, вошедшая в состав ЕС в 1973 году, в 2016-м проголосовала за Brexit. На встрече глав европейских государств было формально объявлено, что в ближайшие два года Великобритания выйдет из состава блока. А Дональд Туск заявил о невозможности существования Европы вне Евросоюза .

ПОПУЛЯРНОЕ

Снимок дедушки с тростью, которого задерживают трое омоновцев на акции в День Воли в Минске, разошлась по медиа и социальным сетям. Мы нашли героя иллюстрации и узнали, что ему все-таки удалось избежать задержания. Так кто же этот дедушка?





Обязательно прочтите мнение Юрия Дракохруста о том, что произошло в Минске 25 марта . Действия властей, по его мнению, потрясали не только крайней жестокостью, но полной, на первый взгляд, абсурдностью. Реакция была «заточена» под предотвращение Майдана, революции, свержения власти. «Настроя учинить нечто подобное 25 марта не было ни у потенциальных организаторов, ни у потенциальных участников. В отличие от 2006 и 2010 годов не звучало, что „все решится 25 марта“. Но у власти была своя логика».





Помните, мальчишка-хоккеист из Бобруйска просил сына президента помочь в сборе средств на лечение 13-летнего воспитанника «Лидских львов» Вадима Ошмяны ? Коля Лукашенко написал ему ответное письмо .

Поговорили со студентом БГУ из Мозамбика. Мы заметили его на конкурсе Mister International BSU. Тогда Сиака вышел на сцену в вышиванке и играл Aint No Sunshine. В беседе выяснили, что парень далеко не всех белорусских девушек считает красивыми , а еще узнали, откуда же у него вышиванка.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас очередной выпуск проекта « Легионеры ». Его новым героем стал эстонский футболист Артур Пикк . 24-летний защитник борисовского БАТЭ рассказал нам о своих белорусских корнях, объяснил, почему вступление в Евросоюз стало благом для Эстонии, и признался, что «маленькие городки напоминают ему путешествие в СССР».

Еще о спорте: встретились с экс-тренером сборной Беларуси по хоккею Эдуардом Занковцом , возглавившим астанинский «Барыс» по ходу сезона. Он рассказал нам о суровой казахстанской зиме, Нурсултане Назарбаеве, который не заглядывает к хоккеистам в раздевалку с напутственным словом, и тепличных условиях для белорусских хоккеистов — «в определенный момент отдельные игроки получали больше, чем заслуживали».

Здесь — наш заключительный материал по итогам поездки в Крым к его третьей годовщине в составе России. Что стало с туризмом на спорном полуострове? К чему готовиться, если решил отдохнуть в Крыму? Как себя чувствует здесь турбизнес?





А вот очень тяжелый материал о трагедии в белорусском киокушинкай карате-до . В ДТП в конце прошлого года погиб подросток-чемпион, еще двое оказались прикованы к постели. Все ребята ехали в машине тренера, который при выезде на главную дорогу не уступил грузовику. Тренер до сих пор в коме. Кстати, в прошедшие выходные подобная трагедия произошла в Подмосковье — только там погибли все трое детей-спортсменов, ехавшие в машине тренера.

Случай в Витебске, где 17 февраля в результате родов на дому погибла новорожденная девочка , заставил вспомнить о проблеме домашних родов (законодательство их, кстати, не запрещает). Некоторые будущие мамы уверены: дома и стены помогают. Позиция же врачей — это опасно! Вдруг откроется кровотечение или понадобится кесарево сечение, счет пойдет на минуты. Роженицу могут просто не успеть довезти до больницы. Мы выслушали и тех, и других .

Все новости пятницы, 24 марта

Все новости субботы, 25 марта

Все новости воскресенья, 26 марта

И пока мы будем собирать для вас все новости очередного, обещающего быть нелегким, дня, вы расслабьтесь — и посмотрите на белорусских инстадевочек , которые вряд ли ходят на марши нетунеядцев, так как очень неплохо зарабатывают снимками роскошных фигур, шикарных нарядов, отдыха, путешествий и пляжей. В общем, тем, что может вызывать и восторг, и зависть. Эдакая идеальная жизнь.

Хорошей недели.

Ваша редакция