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Похолодание и снег. Погода в Витебске на неделю

27.03.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале недели сохранится неустойчивая погода, но температурный фон начнет повышаться. А со среды снова похолодает, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


27 марта, в понедельник, сильный ветер — порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +6…+8°С. Ясно, без осадков.

28 марта, во вторник, порывистый ветер сохранится. Температура воздуха в дневные часы — до +6°С. Облачно, осадков не ожидается.

В среду, 29 марта, похолодает: ночью небольшие заморозки — до -3°С, днем столбик термометра поднимется до +2°С. Синоптики прогнозируют небольшой снег.

В четверг и пятницу сохранится аналогичная погода. В эти дни дискомфорта добавит порывистый ветер.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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В начале недели сохранится неустойчивая погода, но температурный фон начнет повышаться.

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