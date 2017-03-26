Во второй половине дня 25 марта мэр Бреста Александр Рогачук встретился с неравнодушными горожанами, как было объявлено заранее. Полный зал ДК профсоюзов слегка удивил. Однако оказалось, что многие пришли просто послушать. «Перцу» встрече придало присутствие экс-кандидата в президенты страны Татьяны Короткевич, приехавшей из Минска. Александр Степанович просил и задавать острые вопросы, а не благодарить «за то, как мы счастливо живем», как он выразился сам в начале встречи, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Сергей Мощик

Формат открытого разговора был задан острый. Плохие дороги, отсутствие рабочих мест и возможности трудоустроиться, особенно тем, кому 50 и более, «поборы» в школах, нерачительное использование средств городского бюджета, «аромат» очистных сооружений, «белиберда» с земельными участками и обманутыми дольщиками, печально известные истории с «Зовом» и самовольной перепланировкой и продажей квартир в многоэтажных домах…

После встречи мэр Бреста скажет, что никакие средства массовой информации не заменят живое общение. Поэтому встречи такие очень полезны и хорошо, если они будут проходить хотя бы раз в месяц. Возможно, в том же ДК профсоюзов. Александра Рогачука удивило, что, оказывается, есть проблема, например, пройти медкомиссию, чтобы получить справку для поступления в вуз. По крайней мере, приходится долго ждать, как рассказала мама абитуриентки. Поэтому вопрос сразу был взят на контроль. Впрочем, как и многие другие.

Вопросами по ЖКХ, местам выгула собак, благоустройству детских площадок тоже сложно удивить. Однако каждому проблема кажется самой острой тогда, когда касается его лично. Поэтому мэр посоветовал отдельным выступающим наводить порядок вместе, а не заниматься «болтологией» и не оттачивать на нем мастерство ораторского искусства. Призвал выходить всем вместе на субботник и благоустраивать территории, где это возможно и где не нужно больших средств.

Вопрос Татьяны Короткевич касался проблемы трудоустройства. Как рассказала активистка, на митинге она познакомилась с брестчанами, которые ездят на работу в… Пинск. Впрочем, подобные вопросы: «как найти работу?» — задавали еще несколько человек. Каждое обращение, пообещал мэр, взято на контроль, и будет дан конкретный ответ, как в день приема граждан.

После встречи Татьяна Короткевич лично подошла к Александру Рогачуку. Мэр выразил удовлетворение знакомством и резюмировал после встречи, что на открытый диалог пришли в основной массе конструктивные горожане, которые любят Брест и хотят сделать его лучше, а нашу жизнь — комфортнее.

Отдельные вопросы касались также налогообложения, возведения новых объектов к тысячелетию Бреста, строительства школ и садиков. Татьяна Короткевич в беседе с журналистами резюмировала, что жизнь меняется. Хаос, жесткость, беспорядки — это не то, ради чего сегодня собираются и выходят на улицу демократические силы и все неравнодушные.