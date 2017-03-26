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В Минске появились новые остросоциальные граффити - на этот раз про милицию

27.03.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Рано утром 27 марта в Минске появились новые остросоциальные граффити. Неизвестный автор посвятил их милиции.


Фото из соцсетей

Всего апликаций три. Во дворе около площади Победы — Игорь Шуневич. На постере глава МВД изображен в полевой форме НКВД и пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: «Это я горжусь формой и методами НКВД».


Фото из соцсетей

В арке, которая ведет во внутренний двор Мингорисполкома — глава столичного ОМОН Дмитрий Балаба. Надпись на его аплликации: «Это я руковожу разгонами мирных собраний граждан. За ваши деньги».


Фото из соцсетей

И последняя наклейка находится на вентиляционной шахте метро напротив главного входа в Институт культуры. Там изображен Игорь Евсеев — глава УВД Минской области. Рядом с ним надпись: «Это мы с пацанами похищаем людей».


Фото из соцсетей

Напомним, в Минске продолжают появляться остросоциальные граффити неивестных авторов. 24 марта неизвестный наклеил на «стене Щеткиной» знаменитую цитату Мартина Лютера Кинга: «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным».

5 марта аппликация с надписью «Это я автор налога на безработных» и изображением Марианны Щеткиной, ныне члена Совета Республики, а раньше министра труда и социальной защиты, появилась на заборе в центре Минске. Наклейка долго не продержалась: ее оперативно закрасили коммунальные службы. На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее очень быстро ликвидировали.

15 марта на «стене Щеткиной» прохожие заметили множество маленьких аппликаций с Мясниковичем.

 
Теги: Минск
 
 
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На постере глава МВД изображен в полевой форме НКВД и пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: "Это я горжусь формой и методами НКВД".

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