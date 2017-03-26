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В Минске появились новые остросоциальные граффити - на этот раз про милицию
27.03.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by
Рано утром 27 марта в Минске появились новые остросоциальные граффити. Неизвестный автор посвятил их милиции.
Всего апликаций три. Во дворе около площади Победы — Игорь Шуневич. На постере глава МВД изображен в полевой форме НКВД и пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: «Это я горжусь формой и методами НКВД».
В арке, которая ведет во внутренний двор Мингорисполкома — глава столичного ОМОН Дмитрий Балаба. Надпись на его аплликации: «Это я руковожу разгонами мирных собраний граждан. За ваши деньги».
И последняя наклейка находится на вентиляционной шахте метро напротив главного входа в Институт культуры. Там изображен Игорь Евсеев — глава УВД Минской области. Рядом с ним надпись: «Это мы с пацанами похищаем людей».
Напомним, в Минске продолжают появляться остросоциальные граффити неивестных авторов.
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На постере глава МВД изображен в полевой форме НКВД и пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: "Это я горжусь формой и методами НКВД".
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